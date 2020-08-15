Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 августа 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. 3996 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 16 человек.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 153007, в том числе за последние сутки их проведено 724.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5014 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 851 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

167 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1632

Кимры 553

Конаковский район 404

Ржев 335

Калининский район 265

Лихославльский район 243

Торжок 200

Вышневолоцкий городской округ 156

Максатихинский район 105

Осташковский городской округ 101

Бологовский район 97

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 67

Рамешковский район 66

Ржевский район 65

Бежецкий район 63

Зубцовский район 60

Торопецкий район 55

Нелидовский городской округ 43

Старицкий район 37

Лесной муниципальный округ 37

Селижаровский район 33

Торжокский район 29

Спировский район 27

Оленинский муниципальный округ 30

Кесовогорский район 28

Калязинский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22

Кувшиновский район 19

Западнодвинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Фировский район 6

Краснохолмский район 6

Молоковский район 4

Бельский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области