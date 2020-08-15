Более тысячи семейных историй передали жители Верхневолжья в депозитарий «Лица Победы»

Жители Тверской области передали для Всенародного исторического депозитария «Лица Победы» более тысячи биографий своих родных, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Истории поступили из Ржевского и других районов Верхневолжья. Фотографии и биографии станут частью специальной экспозиции Музея Победы.

«На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Воспоминаниями о труженице тыла Александре Антоновне Поздняковой поделились её внуки и правнуки. Юная Александра была мобилизована подо Ржев на лесозаготовки, рытье окопов и противотанковых рвов. После освобождения Ржева труженица тыла награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

В депозитарии «Лица Победы» сохранена история почётного гражданина Ржева, советской и российской писательницы Елены Моисеевны Ржевской (урожденная Каган). Елена на фронт попала в октябре 1941 года, подо Ржевом была военным переводчиком в штабе 30-й армии. Служила в отделе «СМЕРШ» 3-й Ударной армии. Во время штурма Берлина участвовала в поисках Адольфа Гитлера, в проведении опознания и расследовании обстоятельств его смерти.

С любовью и гордостью о своем прадеде рассказали родные Сергея Ивановича Богданова. Семнадцатилетним юношей он ушел защищать страну от фашистов. В октябре 1941 года попал в партизанский отряд. Воевал на ржевской земле, освобождал Смоленск, Ярцево, Великие Луки. После войны восстанавливал родной Ржев.

С этими и другими уникальными материалами, историями и биографиями о военном и трудовом подвиге тех, кто сражался с нацизмом, можно ознакомиться в рамках проекта «Лица Победы».

Музей Победы продолжает принимать семейные истории. Все желающие могут пополнить архив депозитария на сайте https://historydepositarium.ru/participants/ или принести лично в Музей Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области