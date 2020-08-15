Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей западнодвинского края с Днем города и района

15 августа отмечается День города Западная Двина и Западнодвинского района. С праздником жителей поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Великая река, стремящаяся в Балтику, дала имя исторической территории. Здесь, на берегах Западной Двины, на протяжении веков находился западный форпост Российского государства. Сегодня Западнодвинский район – это территория с уникальным экологическим и туристическим потенциалом, современный центр деревообрабатывающей промышленности. В районе успешно реализуются программы в сфере дорожного строительства, благоустройства, образования», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Одним из главных мероприятий празднования Дня города и района станет вручение сертификатов западнодвинцам о занесении на местную Доску Почета. Также состоится награждение жителей за достижения в различных сферах деятельности.

В городском саду жителей и гостей Западной Двины ждет концертная программа: выступление полуфиналиста конкурса «Новая волна» и шоу «Новая звезда», ученика певицы Ларисы Долиной Евгения Окунева, группы «Мираж», местных солистов и коллективов.

На Центральной площади откроется площадка эрудитов и мастеров. Здесь развернута фотовыставка об озерах западнодвинского края «Живое наследие ледников», выставка поделок детей, фотозона «Я люблю Западную Двину». Пройдет викторина о названиях улиц в ребусах. Местный музей приурочил к Дню города и района выставку раритетных фотоаппаратов.

На стадионе в 13:00 стартует футбольный матч между командами «Двина» (З. Двина) и «Витязи» (Оленино). В 18:00 здесь начнется конкурс «Железный человек». Для детей организован турнир по мини-футболу, подготовлена развлекательная программа.

В 23:00 запланирован праздничный фейерверк.

Пресс-служба Правительства Тверской области