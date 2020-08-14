В Тверской области начинается сезон охоты на дичь

15 августа на всей территории Тверской области открывается летне-осенняя охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь.

Охотники обязаны соблюдать правила, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В частности, иметь при себе охотничий билет, разрешение на охоту, хранение и ношение оружия.

До 31 августа в Тверской области действует особый противопожарный режим. Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области просит охотников и всех, кто проводит время в лесах, соблюдать правила безопасности. Запрещается разводить костры в хвойных лесах, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой. Кроме того, запрещено оставлять на территории лесов легковоспламеняющиеся или пропитанные горючими веществами предметы.

При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщать о возгорании по бесплатному телефону горячей линии министерства 8-800-100-90-25 или федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный). Также можно позвонить по телефону службы спасения 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области