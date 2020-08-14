Тверской государственный университет начал сотрудничество с Всероссийским историко-этнографическим музеем

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14 августа в Торжке в рамках деловой программы Всероссийской научно-практической конференции «Образование, интегрированное в культуру. Музейный практикум» было подписано соглашение о сотрудничестве между Тверским государственным университетом и Всероссийским историко-этнографическим музеем.
Соглашение укрепит творческое взаимодействие и позволит осуществлять совместные проекты студентов ВУЗа с сотрудниками музея в научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной деятельности.
Тверской государственный университет активно сотрудничает с муниципалитетами и расположенными на их территориях научно-исследовательскими, культурными и образовательными организациями. Это помогает развивать экономику и социальную сферу региона на основе последних научных достижений, обеспечивать муниципалитеты высококвалифированными кадрами. Так, например, на днях вуз подписал соглашение с Ржевом о создании Корпоративного центра дуального образования.
«Квалифицированные кадры для местной экономики – это рост качества производства, внедрение более сложных и совершенных технологий, что, в свою очередь, привлечет на территорию инвесторов», - отметил директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский.
В рамках деловой программы конференции также прошло обсуждение выставочных проектов, намеченных на 2021 год. Они объединены темой развития образования в России на рубеже XIX и XX веков. В предстоящем учебном году студенты Тверского госуниверситета пройдут практику в лаборатории музейного проектирования. Они научатся создавать интерактивные образовательные программы, разрабатывать сувенирную продукцию.