В Бельском районе прошли мероприятия Дня памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны

14 августа в Бельском районе Тверской области проходит День памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Центральным событием стал митинг-реквием, который состоялся на Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское. Приветствие ветеранам, участникам и гостям памятного мероприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«Память о подвиге воинов-сибиряков неразрывно связала Верхневолжье и Сибирь. В год 75-летия Великой Победы мы с особым чувством благодарности и скорби вспоминаем всех, кто не пощадил жизни ради мира на земле. Адресуем слова признательности и уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Своим подвигом и судьбой поколение победителей задало высокие ориентиры беззаветного служения Отчизне, готовности именно ее ставить превыше всего. Сегодня их традиции продолжают потомки, участники поискового и патриотического движений, которые ведут большую работу по защите исторической правды о Великой Отечественной войне, увековечению памяти о ранее неизвестных павших воинах» - говорится в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

В митинге-реквиеме приняли участие делегации Омского и Новосибирского землячеств, Красноярского края, Алтая, поисковые отряды и объединения, ветеранские организации Тверской области, жители Бельского района.

Утром 14 августа в церкви святых Апостолов Петра и Павла прошло богослужение по погибшим в годы Великой Отечественной войны, на воинском захоронении на площади Карла Маркса были возложены цветы.

Накануне памятной даты на воинском захоронении Петропавловского кладбища в городе Белый состоялась церемония перезахоронения останков 487 бойцов и командиров Красной Армии, которые были подняты в ходе поисковых работ в этом году. Останки воина - сибиряка Алексея Григорьевича Михеева переданы в Красноярский край для захоронения на родине.

В ожесточенных боях на бельской земле сибиряки приняли на себя один из главных ударов фашистской армии в ходе наступательной операции «Марс». Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом. Воины, погибшие в ноябре-декабре 1942 года, покоятся в братской могиле у деревни Плоское. 14 августа 1996 года там был открыт Мемориал славы. С тех пор эта дата является межрегиональным Днём памяти воинов-сибиряков. Всего в районе находится 25 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч советских бойцов.

Белый является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области