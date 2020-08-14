Игорь Руденя провел рабочую встречу с руководством Ростеха по созданию особой экономической зоны «Эммаусс»

Создание в Твери особой экономической зоны «Эммаусс» обсудили 14 августа Губернатор Игорь Руденя и заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Максим Выборных.

«Рассматриваем возможность участия компании «Ростех» в развитии новых технологий на наших промышленных площадках. В регионе создано несколько промышленных зон для инвесторов. Основные площадки – «Боровлево» и «Раслово». Сейчас создаем новую особую экономическую зону «Эммаусс». Со своей стороны развиваем коммуникации и дороги», – сказал Игорь Руденя.

Инициатива Тверской области о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс» поддержана Правительством Российской Федерации. Сейчас идет разработка проекта планировки территории и мастер-плана развития ОЭЗ.

Резидентам предоставят льготы: сниженную налоговую ставку на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет, от налога на имущество организаций - на 10 лет, на такой же период – пониженный транспортный налог.

Предполагается, что якорным резидентом «Эммаусса» станет АО «РТ-Химкомпозит». Холдинг создан «Ростехом» как центр компетенций в области полимерных композитных материалов.

Планируется развивать и тверской Научно-исследовательский институт синтетического волокна, входящий в холдинг. АО «ВНИИСВ» расположено рядом с будущей ОЭЗ «Эммаусс». Это единственное в России и странах СНГ научно-производственное предприятие в области синтетических волокон, в состав которого входят институт и экспериментальный завод.

Сейчас в Твери идет также формирование площадок инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Здесь планируется реализация 27 инвестиционных проектов с объемом вложений около 10 млрд рублей. Будет создано до 11 тыс. рабочих мест. О намерениях реализовать проекты на площадке заявили компании «Славконд», «Герс», «Зибенхаар» и другие крупные производители.

Земли на территориях как «Эммаусса», так и «Боровлёво-3» находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечивают необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой – газом, электричеством, водой.

Пресс-служба Правительства Тверской области