В Тверской области малообеспеченным жителям возместят затраты на подключение газа

Жители Тверской области с невысоким уровнем дохода могут газифицировать дом или квартиру по сниженной цене. Часть затрат на проведение голубого топлива от точки уличной сети до подключения к газовой плите возьмет на себя Правительство региона.

Адресная социальная помощь оказывается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также семьям и одиноко проживающим, чей доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области.

«Газификация территории нашего региона является одним из ключевых условий достижения целей национальных проектов, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В первую очередь это повышение качества жизни наших граждан, а также рост инвестиционной привлекательности Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

За первую половину 2020 года помощь была оказана 37 жителям региона на сумму более 900 тысяч рублей. Общий объем финансирования на данные цели – 3 млн рублей.

Для получения поддержки необходимо обратиться нужно в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

В 2020 году в Тверской области построят 144 км газопроводов, газ придет в 20 населенных пунктов, почти 1500 квартир и домовладений. В текущем году ведется работа по газификации 6 муниципальных образований, где газа не было, а также подведены сети для реализации 9 инвестиционных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области