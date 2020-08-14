Губернатор Игорь Руденя поздравил сандовчан с Днём района

14 августа Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Сандовского района с Днём муниципалитета. Традиционно к празднику приурочено проведение фестиваля мёда - «Сандово – Медовый Спас русской провинции».

«В Тверской области сандовская земля известна благодаря сплоченности и трудолюбию людей. Неслучайно именно пчела изображена на гербе района. Последовательно и системно в районе решаются актуальные задачи в сфере дорожного строительства и коммунального хозяйства. Ведется ремонт в образовательных учреждениях, заметны результаты работы по благоустройству общественных пространств и придомовых территорий. Важно, что в этой деятельности принимают активное участие сами жители», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Торжественное открытие праздника состоится в 12.00 на рыночной площади. Там же пройдёт ярмарка мёда, где гости смогут попробовать и приобрести мёд и другие продукты пчеловодства.

На площадках праздника пройдут концерты местных коллективов, флэш-моб «Посади дерево», спортивно-развлекательный квест, медовый заигрыш и другие мероприятия.

В онлайн-режиме состоится фестиваль цветов «#ЦветыСандово», видео-викторина «С Пчелой по любимому Сандово», акции «Медовые вкусняшки», «Пчела в искусстве» и другие, онлайн-выставки и викторины, посвящённые сандовской земле.

Пресс-служба Правительства Тверской области