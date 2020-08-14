В Тверской области врачи спасли жизни детей, пострадавших в ДТП

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posted by Максим Малахов on пт, 08/14/2020 - 12:19

В Тверской области врачи детской областной клинической больницы спасли жизни двух детей, пострадавших в ДТП. 14 августа мальчики 12 и 8 лет выписываются из медицинского учреждения.

Авария с участием детей произошла в конце июня в Максатихинском районе. Пострадавшие были эвакуированы в Тверь вертолётом санавиации и госпитализированы в отделение анестезиологии-реанимации ДОКБ.

За жизнь детей боролся весь коллектив медучреждения.  Главными лечащими врачами стала бригада реаниматологов - Екатерина Миловидова, Сергей Ротчев, Алексей Егоров, Лариса Асадуллаева и Александр Кольцов, нейрохирург Леон Нганкам,  травматологи Александр Симонов и Юрий Кенис.

Детям было проведено несколько операций,  различные исследования и консультации. Теперь ребят ждёт реабилитация и восстановление.

В Тверской области усилено внимания к вопросам безопасности несовершеннолетних. Реализуется профилактическая кампания по предупреждению детского травматизма.

Ситуация с коронавирусом  в этом году внесла коррективы в работу летних оздоровительных лагерей. Большинство детей и подростков региона проводят каникулы дома, на дачах, за городом, отдыхают на реках и озёрах, зачастую находясь без должного присмотра со стороны взрослых. Как следствие,  возросло количество происшествий с детьми.

«Наша задача сегодня более активно работать по профилактике и недопущению увеличения таких случаев. Сегодня самое главное побороть равнодушие взрослых, не только родителей, но и всех тех, кто находится в социуме рядом с детьми. Только личное участие взрослых научит детей безопасному поведению», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В план мероприятий по профилактике детского травматизма вошли различные акции, в том числе «Родительский патруль», «Безопасность на воде», «Внимание - дети!» и другие, лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста.  На общественном транспорте, вокзалах, автостанциях и в пригородных поездах   размещаются информационные аншлаги, баннеры и стенды соответствующей тематики. Масштабная компания развёрнута в СМИ и социальных сетях.

 В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделениями МЧС и ГИБДД, педагоги, волонтёры.