В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА



В субботу, 8 августа, на стадионе в Конаковском бору собрались все те, кто неравнодушен к здоровому образу жизни, активному проявлению себя, кто привык бороться и побеждать, чтобы отметить Всероссийский день физкультурника. Эти массовые соревнования были также посвящены XXXI Всероссийскому олимпийскому дню. Организатором выступила администрация Конаковского района.

В 10 часов утра в Конаковском бору состоялось торжественное открытие соревнований. Поприветствовать участников соревнований прибыл Глава Конаковского района Олег Лобановский, который выступил перед спортсменами с напутствием и пожелал успешного субботнего дня, полного активности и хорошего настроения:

- Очень приятно в этот день приветствовать тех, кто посвятил себя активному образу жизни. Ведь спорт вырабатывает и развивает лучшие человеческие качества, такие как преодоление себя, укрепляет силу духа и учит принимать решения. Очень хорошо, что с каждым годом таких людей в Конаковском районе становится все больше. Сегодня мы видим, что отметить День физкультурника спортивными достижениями пришли люди самых разных возрастов: от самых юных до умудренных опытом, ветеранов физкультурного движения. Обществу очень нужны люди, способные принимать правильные решения и побеждать. Хочу поздравить всех с праздником и особенно поблагодарить организаторов, судей и всех тех, кто пришел поддержать спортсменов и поболеть за своих.

Программа праздника стартовала с многоборья в рамках комплекса ГТО, в котором принимали участие как самые юные (были даже зарегистрированы участники 4-5 лет), так и ветераны физкультурного движения. Затем прошли «Веселые старты», которые закончились награждением победителей и призеров. Затем на трассу, проходящую по конаковскому бору, вышли легкоатлеты. Им предстояло преодолеть дистанции от 1 до 3 километров, в зависимости от возраста. В волейбольных баталиях, которые проходили неподалеку от «верблюжьих горок» приняли участие мужчины, женщины, также состоялись смешанные игры «микс». Еще одним игровым видом спорта стал мини-футбол. Мальчишеские команды играли поперек большого поля, но азарт был самый настоящий. Начался праздник в 10 утра, а закончился уже ближе к 8 часам вечера, когда были награждены все победители и призеры.

В отдельных мероприятиях праздника (например, в многоборье ГТО) участвовало до трехсот спортсменов, а общее число участников на разных площадках составило в течение дня порядка семисот, включая участников из городских и сельских поселений района.



ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!



Как мы рассказали на первой странице «Зари», первыми соревнованиями в рамках Дня физкультурника стало многоборье комплекса ГТО.

Оно прошло среди 6 возрастных групп: 10 лет и младше, 11-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет, 18-29 лет, 30-49 лет, 50 лет и старше. Многоборье включало в себя бег на 30, 60 и 100 метров (в зависимости от возраста), наклоны вперед, стоя на гимнастической скамье, элементы силовой гимнастики: подтягивание, отжимание и т.д., прыжки в длину и т.д. Более двух часов проходило многоборье, и по решению судей, победителями в нем, стали: в возрастной группе от 10 лет и младше - Мария Сардина и Клим Воробьев, в группе 11-12 лет: Анастасия Ершова и Ярослав Иванов, в группе 13-15 лет: Ульяна Чугунова и Никита Веселов, в группе 16-17 лет: Анастасия Исаева и Александр Судариков, в группе 18-29 лет: Диана Рязанова и Артур Гусельников, в группе 30-49 лет: Юлия Ражева и Алексей Аксенов, в группе 50 лет и старше - Михаил Михатов.

В процессе увлекательных соревнований для их участников прошли показательные выступления по техническим видам спорта. Авиамоделист Николай Лукин представил мастерство управления радиоуправляемой моделью самолета, а его пилотирование, маневры и «мертвые петли» не оставили равнодушным ни одного участника соревнований!

БЕГ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ



Особенным стал традиционный легкоатлетический пробег по трассе в конаковском бору, посвященный Дню физкультурника, на который вышли 63 участника из г. Конаково и Конаковского района. На открытии соревнований с приветствием участникам соревнований выступили начальник управления образования Михаил Кожехов, заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта Александра Федотова, главный судья соревнований Анатолий Афоненко. Михаил Кожехов поздравил всех участников соревнований с Днём физкультурника, пожелал крепкого здоровья, удачи и хорошего забега.

На построении Александра Федотова вручила знаки ГТО участникам, выполнившим нормативы комплекса в 2019 году. Серебряным знаком ГТО наградили Галину Барыкину, Дениса Курильщика, отца и сына Андрея и Алексея Красногорских.

Первыми на дистанцию 1 км отправились самые юные участники. Победителями на этой дистанции стали Илья Захариков и Александра Мустайкина. Анатолий Афоненко рассказал, что самым юным участником пробега стал восьмилетний Максим Долецкий, самым возрастным – 77–летний Александр Кузнецов.

На дистанции 3 км первенство оспаривали в пяти возрастных группах. Здесь победителями стали: Галина Барыкина, Николай Новиков, Юлия Ражева, Вячеслав Орлов, Анна Черепанова, Айдар Исхаков, Влада Кошелева, Никита Мельников, Екатерина Захарьян. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами администрации Конаковского района.

СТАРТОВАЛИ ВЕСЕЛО



После многоборья ГТО начался второй пункт обширной программы – соревнования «Веселые старты». В этих поединках приняли участие дети в возрасте до 10 лет. Так как желающих было очень много, главный судья соревнований решил сделать две смешанные команды по 24 человека из членов различных команд! Таким образом, ни одна из них не осталась без призового места. Большинство участников первой команды составили спортсмены из Вахонинского сельского поселения, второй команды - спортсмены «ДЮСШ «Единоборств». Под веселую музыку был дан первый старт. Эмоции детей были на пределе, ведь каждый болел за свою команду, родители всячески подбадривали участников.

По итогам веселых стартов 1 место заняла команда, в которой большинство участников было с ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района. 2 место - команда, в которой большинство детей было из Вахонинского сельского поселения.

После проведения «Веселых стартов» состоялась церемония награждения по итогам многоборья ГТО, и «Веселых стартов», в котором принял участие начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов. Также на этом награждении спортсменам по итогам 2019 года были вручены знаки отличия ГТО.

А ДЕВЧОНКИ ПРЫГАЛИ!

Тем временем на центральной площади в г.Конаково состоялась показательная тренировка по джампингу. Целый час девчонки под руководством тренера-инструктора Екатерины Морозовой, зажигали толпу, привлекая людей для занятий здоровым образом жизни. Чуть позже на спортивной площадке в деревне Мокшино сельского поселения «Завидово» Дарья Богданова (сестра Екатерины Морозовой) собрала своих девчонок, чтобы с пользой отпраздновать День физкультурника. 15 девчонок также «зажигали» на батутах, привлекая внимание окружающих.

А ЧТО С ИГРОВЫМИ?



Игровые виды спорта также были представлены на районном Дне физкультурника

Параллельно с легкоатлетическим забегом на волейбольной площадке стартовали соревнования по волейболу. В них приняли участие 7 команд. Под руководством главного судьи соревнований Евгения Муравьева был объявлен график проведения игр. Дружеская атмосфера, веселое настроение присутствовало у всех команд. По итогам соревнований 1 место среди женщин заняла команда СК «Дмитрова Гора», среди мужчин СК «Импульс», среди команд «Микс» 1 место занял СК «Импульс-2».

А в 4 часа вечера на стадионе в Конаковском бору начались соревнования по мини-футболу. Они проводились среди детских команд, участниками которых стали мальчишки 2008-2010 года рождения. Победителем стала команда «ДЮСШ «ОЛИМП», второе место заняла команда «Завидово» и 3 место – команда досугового центра деревни Мокшино.

ПРИЕХАЛИ СО ВСЕГО РАЙОНА



Поселения Конаковского района активно принимали участие в соревнованиях, многие из поселений направляли делегации для участия в мероприятии. Например, сельское поселение «Завидово» провело мастер-классы по дзюдо и по футболу, а в Юрьево-Девичьевском сельском поселении прошел отдельный спортивный праздник (о нем мы расскажем дальше). К вечеру настало время награждений. Были отмечены футбольные и волейбольные команды, а также лучшие тренеры Конаковского района. Культурную программу финала праздника составило выступление младшей группы театра танца «Дебют» районного ДК «Современник» под руководством Ларисы Мухиной.

ИТОГИ ПРАЗДНИКА



По завершению всех соревнований состоялось награждение тренеров за активное участие, большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Конаковском районе, пропаганду здорового образа жизни. Почетной грамотой Главы Конаковского района были награждены:

- Наговицын Андрей Александрович, тренер-преподаватель по джиу-джитсу МБУ ДО «ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района,

- Салдин Сергей Владимирович, тренер-преподаватель по дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района,

- Подгурский Анатолий Юрьевич, тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ №14 по вольной борьбе Конаковского района,

- Попов Михаил Виленинович, тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ №14 по вольной борьбе Конаковского района;

- Лукаш Николай Николаевич, тренер-преподаватель по шахматам МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района,

- Шарунов Анатолий Павлович, преподаватель физической культуры филиала ФГБОУ Высшего образования «Национального Исследовательского университета «МЭИ» в г. Конаково.

Благодарностью Главы Конаковского района были награждены:

- Молокин Денис Николаевич, тренер–преподаватель МБУ ДО ДЮСШ №14 по вольной борьбе Конаковского района;

- Балычевская Мария Сергеевна, тренер по художественной гимнастики ООО «Дельфин»;

- Жималёнков Павел Сергеевич, тренер МБУ «Досуговый центр»;

- Попов Сергей Сергеевич, заведующий спортивным сектором в МБУ «Досуговый центр»;

- Тихонов Александр Геннадьевич, депутат Совета депутатов городского поселения поселка Редкино;

- Никишин Сергей Иванович, тренер–преподаватель по боксу МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района»;

- Пикунов Михаил Евгеньевич, тренер–преподаватель по парусному спорту МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района»;

- Зосько Петр Демьянович, заведующий спортивным сектором МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр».

В заключение хочется еще раз отметить, что соревнования были организованы администрацией Конаковского района при поддержке отдела молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района, Общественного Олимпийского Совета Тверской области, муниципального центра тестирования ГТО, МЦ «Иволга». Особую благодарность хотелось бы выразить поселениям Конаковского района, которые приняли участие в XXXI Всероссийском олимпийском дне, в рамках празднования Дня физкультурника, а также театру танца «Дебют», всем тренерам, инструкторам, волонтерам и наблюдателям, которые помогли в организации! Праздник прошел очень позитивно, новый формат проведения праздника в бору придал всем его мероприятиям частичку уюта.

Подготовили: Е. Хорина, М. Малахов,

Л. Кикало, А. Афоненко.

Фото: М. Малахов, Л. Кикало, Ю. Останина.