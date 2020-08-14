МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В Конаковском районе по инициативе главы Конаковского района прошло расширенное совещание по проблемам вывоза мусора.



Возглавил совещание глава Конаковского района Олег Лобановский. Оно прошло с участием руководителей ООО ТСАХ, регионального оператора по обращению с отходами, руководства отдела государственного надзора в сфере окружающей среды, правоохранительных органов. Главы поселений, представители администрации района и управляющих компаний задали все наболевшие вопросы генеральному директору ООО ТСАХ Вячеславу Басову и начальнику обособленного подразделения ООО ТСАХ по Конаковскому району Владиславу Ткаченко.

- Проблема с вывозом мусора на территории района стоит остро. Мы должны обсудить существующие вопросы и найти действенные инструменты во взаимодействии с региональным оператором, - прокомментировал цель встречи глава района Олег Лобановский. – Главное, чтобы на территории района было чисто, и жители не испытывали неудобств.

По большей же части проблемы города Конаково и поселений района одинаковые. Много говорили о переполненных контейнерах, о залежах веток, травы и крупногабаритного бытового, строительного мусора рядом с площадками. Причин образования мини-свалок у контейнеров множество, главная – в контейнеры, расположенные вблизи дорог, недобросовестные предприниматели, строители выбрасывают мусор, не желая заключать договора с региональным оператором. На увеличение объёмов мусора сказывается летний сезон, когда численность населения возрастает за счёт дачников, а они далеко не все оплачивают услуги по вывозу ТКО, да и сами жители района, не вникая в нюансы организации сбора и вывоза ТКО, постоянно выбрасывают на контейнерные площадки строительные отходы, старую мебель, автошины, ветви деревьев и кустарников. Один из способов борьбы - составление актов об административных правонарушениях, которые должны составлять главы поселений и уполномоченные на то должностные лица. На текущий момент ни одного акта о подобных нарушениях в административную комиссию Конаковского района не поступало, поэтому участники совещания приняли решение усилить работу в этом направлении. Олег Лобановский подчеркнул, что задача руководства района и поселений, регионального оператора- не наказать, а создать все условия, чтобы людям было и удобно, и выгодно не выкидывать мусор на площадки, а цивилизованно его утилизировать. Поэтому участники совещания рассмотрели возможность организовать на территории Конаковского района несколько площадок для сбора крупногабаритного мусора, позволив жителям района удобно и бесплатно сдать на переработку крупногабаритные и ряд других типов отходов. Региональный оператор, по мере наполнения отходов, будет забирать их с площадок. Таким образом, нагрузка и на придомовые контейнерные площадки снизится. Также участники совещания говорили об усилении просветительской работы среди населения. Графики вывоза мусора из поселений также подлежат пересмотру. Участники совещания обсудили механизмы улучшения работы системы обращения с ТКО с учетом особенностей каждого населённого пункта. Для более продуктивного взаимодействия между муниципалитетами и региональным оператором принято решение создать рабочую группу, в состав которой будут включены представители от каждого поселения, депутаты, активисты.

В Конаковском районе прошел День Реестра



6 августа Управление Росреестра по Тверской области провело в Конаковском районе выездное мероприятие «День Реестра» с участием руководства Управления, представителей филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Тверской области, глав поселений Конаковского района, представителей органов государственной власти, кадастровых инженеров. Открыли мероприятие Глава Конаковского района Олег Лобановский и руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов, которые отметили, что при объединении усилий со стороны органов муниципального земельного контроля и органов государственного земельного надзора можно достигнуть более высоких показателей в сфере выявления и предотвращения нарушений земельного законодательства, и в этом направлении имеются возможности для развития. В ходе мероприятия был представлен отчёт о работе Конаковского отдела регионального Управления Росреестра, рассмотрены вопросы межведомственного и информационного взаимодействия с органами местного самоуправления (ОМСУ) при осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество, государственного кадастрового учёта объектов недвижимости. Кроме того, до участников мероприятия была доведена информация о типовых ошибках, допускаемых при подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Участники совещания подробно остановились на особенностях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости в отдельных случаях. Отдельное внимание было уделено теме взаимодействия Управления, являющегося органом, осуществляющим государственный земельный надзор, с органами муниципального земельного контроля, использованию материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. У участников была возможность обсудить практические вопросы по подготовке документов для внесения сведений в реестр границ. При объединении усилий со стороны органов муниципального земельного контроля и органов государственного земельного надзора можно достигнуть более высоких показателей в сфере выявления и предотвращения нарушений земельного законодательства, и в этом направлении имеются возможности для развития. По завершению выступлений участникам мероприятия была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы. Представители тверского Росреестра постарались дать на них максимально развёрнутые ответы. Присутствующие выразили благодарность организаторам «Дня Росреестра», отметив тот факт, что подобные встречи позволяют выявить проблемы, связанные с совместной работой, а также найти пути их решения.

- Отрадно заметить, что в последнее время усилилось конструктивное взаимодействие между органами муниципальной власти и Росреестром, - комментирует заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев. – Это позволяет качественно улучшить работу в сфере земельного законодательства.

Наши в Угличе



В рамках подготовки открытия туристского информационного центра (ТИЦ) в Конаковском районе делегация наших специалистов побывала в ТИЦ города Углич.

Конаковцев поразило качественно оформленное помещение, которое отображает дух исторической части города. ТИЦ оказывает консультационные услуги как для организованных туристических групп, так и для индивидуальных туристов. Углич богат объектами туристического показа, причем, не только связанными с историей города, но и современными, порой неожиданными объектами. Например, в Угличе есть музей тюремного искусства или музей игральных карт. В городе активно ведется работа по благоустройству набережной, созданы торговые ряды «Город Мастеров», в которых представлена местная сувенирная продукция.

Обменявшись мнениями, обе стороны извлекли пользу от встречи. В диалоге родились интересные идеи для реализации как в городе Углич, так и на территории Конаковского района. Еще раз подтвердилась актуальность задач для Конаковского района по созданию дееспособного туристского информационного центра, по объединению сообщества ремесленников для создания эксклюзивных, самобытных туристических сувениров. Нужно усилить работу по созданию объектов туристического показа на территории Конаковского района, особенно в городе Конаково, как центра для привлечения туристического потока на территорию. Работа в данном направлении ведется, некоторые из идей будут реализованы уже в ближайшее время.

Особенно актуально это в вопросе строительства транспортного пересадочного узла в рамках реализации программы «Волжское Море». Переключение старта круизных маршрутов из Москвы в Конаковский район даст всплеск турпотока. Задача местной власти заключается в том, чтобы максимально использовать этот турпоток и гармонично встроить местное бизнес-сообщество в круизные маршруты.

Третий этап пройден



Капитальный ремонт МБОУ СОШ №2 посёлка Новозавидовский в самом разгаре. Специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации Конаковского района, представители стройконтроля, подрядчика, общественности, подписали акт о приемке третьего этапа работ. На сегодняшний день в полном объеме выполнена стяжка полов, установка окон, электромонтажные работы с установкой силовых шкафов, распаечных коробок, электрощитов, вентиляции. Также установлен пандус, входные группы, сделаны отмостки и козырьки над входом. Полностью выполнены кровельные работы, смонтированы пожарные металлические лестницы. По словам подрядчика, работы идут в соответствии с графиком. В ходе выполнения работ возникает много технических вопросов, решение по которым совместно с подрядчиком принимают специалисты стройконтроля и авторского надзора.

Напомним, все работы по капитальному ремонту школы разделены на семь этапов. Срок окончания работ - 19 ноября.

На время капремонта школы №2 ученики с 1 сентября будут обучаться в школе №1, расположенной на другой стороне поселка, разделенного железной дорогой. Для обеспечения безопасности детей их будут доставлять к учебному заведению специальным транспортом. Администрация Конаковского района выделяет на эти цели более 1,2 млн руб.

- Спрос на транспортную доставку учащихся в школу №1 мы проанализировали. Есть родители, которые заявили, что их дети будут добираться на уроки самостоятельно. Для этой части учеников прорабатываем пешие маршруты. Отделение ГИБДД Конаковского района даст рекомендации, чтобы в дальнейшем подтвердить безопасность, - поясняет Наталья Платонова, директор школы № 2. - Есть родители, которые написали заявление на доставку детей автобусом. Школа приняла 155 подобных заявлений. В настоящее время школа №2 подготовила все необходимые документы для проведения торгов в августе. Победитель конкурентной процедуры должен соответствовать всем предъявляемым для перевозки детей требованиям.

Во Дворце культуры «Современник»

работает уникальная выставка

В фойе ДК «Современник» организована большая выставка под названием «УЕЗД КУЗНЕЦОВых».

Экспозиция выставки представляет историю района, рассказывает о людях, благодаря которым славится наша земля, раскрывает перспективы развития территории, показывает всю красоту конаковского края, дает возможность увидеть уникальные артефакты. При посещении выставки вы сможете прикоснуться к шедеврам, созданным руками наших талантливых земляков.

Выставка работает каждый день с 8 до 20 часов.

Администрация, Совет депутатов, жители городского поселения поселок Изоплит выражают благодарность заместителю управляющего Сбербанком Максиму Александровичу Рубановичу за оказание финансовой помощи в ремонте обелиска в поселке Озерки городского поселения поселок Изоплит.

Подготовила Ирина Третьякова