«ГОРОД ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» - НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках региональной кампании по профилактике детского травматизма, проводимой в Конаковском районе с 31 июля по 6 августа в старшей группе детского сада № 9 г. Конаково был организован физкультурный досуг по правилам дорожного движения под названием «Город дорожного движения».

Целью данного мероприятия стала необходимость продолжить формирование представлений детей о правилах дорожного движения. Мы хотим, чтобы дети нашего детского сада четко знали и использовали на практике правила дорожного движения на улице, знали дорожные знаки, знали о работе сотрудников ГИБДД.

Мероприятие было необычным: воспитатель предложил детям отправиться в интересный, неизвестный им город – Город дорожного движения. Здесь наши воспитанники обыграли правила дорожного движения в различных играх. Разбившись на две команды, они соревновались в конкурсах, содержание которых базировалось на правилах дорожного движения. Ребята отгадывали загадки про дорожные знаки, участвовали в эстафете «Собери дорожный знак» (знак разрезан на части, задача детей - вместе собрать знак и назвать его). Сыграли они и в викторину, в ходе которой ответили на вопросы: «Что такое светофор?», «Как правильно переходить дорогу!»... И здесь использовались таблицы дорожных знаков, модель светофора, стихи и загадки про дорожные знаки.

В ходе игр, и это очень важно, дети развивали внимание, координацию движений, память, зрительное, слуховое и пространственное восприятие, логическое мышление. В группе дети помогли воспитателям собрать наглядный материал по правилам дорожного движения для «Уголка безопасности».

Мы уверены, что знания и навыки движения по улице, полученные детьми в детском саду, обеспечивают самостоятельность и культуру поведения на улице наших будущих выпускников, служат фундаментом для их подготовки к обучению в школе, помогают нам вместе с родителями обеспечивать детскую безопасность.

О. МИГУНОВА,

заведующая детским садом № 9 г. Конаково.