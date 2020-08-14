«ИСТОРИЯ ПРО МАЛЕНЬКОГО ЗАЙЧИКА» - ДЕТЯМ!

Все родители воспитывают своих детей по-разному: у каждого свои стили, подходы, принципы и ценности. Нет двух одинаковых семей, особенно если речь идет о формировании безопасного поведения ребенка в различных жизненных ситуациях.

С первых лет жизни любознательность ребёнка, его активность в вопросах познания окружающего мира, поощряемая взрослыми, порой становится весьма небезопасной для него. Работа по воспитанию безопасного поведения детей в детском саду носит системный характер. Актуальность этой работы связана еще и с тем, что у детей отсутствует свойственная взрослым защитная психологическая реакция на опасность. В рамках региональной кампании по безопасности детей, по предупреждению их травматизма в нашем детском саду запланировано много разных мероприятий с детьми разных возрастных групп, а также беседы и консультации для родителей.

В понедельник, 10 августа 2020 года, для ребят второй младшей группы «Солнышко» детского сада №12 г. Конаково педагоги Дмитриева Светлана Александровна и Глебова Юлия Александровна показали кукольный спектакль «История про маленького зайчика». Очень наглядно продемонстрировали опасность, которую таят в себе москитные сетки на окнах, незнакомые растения и, конечно, обыграли правила поведения на железной дороге и пешеходном переходе. Ребята очень эмоционально сопереживали маленькому зайчику, подсказывали, как поступить в сложной ситуации. Вместе с героями представления ещё раз проговорили правила безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. И, как итог, помогли зайчонку попасть из леса в город, в гости к своему другу Бобику. Теперь Зайка, Бобик и наши ребята стали большими друзьями. Ребята в подарок сказочным персонажам раскрасили картинки - памятки о правилах поведения в незнакомых местах.

Е. ЛИШАНОВА, заведующая детским садом № 12 г.Конаково.