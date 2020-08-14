ПО СТРАНИЦАМ АЗБУКИ БЕЗОПАСНОСТИ



В рамках кампании по профилактике детского травматизма в детском саду № 6 г. Конаково с детьми, посещающими дежурные группы начата реализация цикла познавательно - игровых мероприятий под названием «В гостях у тетушки Совы».

Мудрая птица приглашает к себе в гости воспитанников, чтобы научить их основным правилам осторожности. Она рассказывает детям о безопасном поведении в различных жизненных ситуациях. Её уроки содержат не только беседы и вопросы. Ребята смотрят видеоролики, обсуждают ситуации, которые могут с ними возникнуть, и пути их грамотного разрешения, играют в дидактические игры на темы, основа которых - профилактика безопасности детей. А темы у тетушки Совы самые разнообразные:

«Азбука безопасности на дороге»;

«Азбука безопасности у водоема»;

«Азбука безопасности - высота»;

«Азбука безопасности - пожар»;

«Азбука безопасности - бытовые приборы»;

«Азбука безопасности - незнакомцы»;

«Азбука безопасности - подвалы»;

«Азбука безопасности - колющие предметы»;

«Азбука безопасности - микробы»;

«Азбука безопасности - электричество»;

«Азбука безопасности - животные» и др.

Малыши только начинают осваивать азбуку безопасного поведения, и педагоги детского сада надеются, что полученные сейчас знания пригодятся ребятам в дальнейшем. А родители наших воспитанников будут закреплять эти правила заботливым вниманием и жизненным примером.

И. РОМАНОВСКАЯ, заведующая детским садом № 6 г. Конаково.