РАСПРЕДЕЛЕНА АГИТАЦИОННАЯ

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ

В пятницу, 7 августа, в помещении редакции газеты «Заря» прошла жеребьевка по распределению платной и бесплатной печатной площади для публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, участвующих в дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и выборах в совет депутатов городского поселения п. Новозавидовский.

Согласно уведомлению, опубликованному в «Заре» № 29 от 31.07.2020 г. и в соответствии с Порядком предоставления бесплатной печатной площади, определенным избирательной комиссией Тверской области, всем кандидатам и объединениям предоставляется не менее 15 процентов от общей печатной площади в трех выпусках газеты: 21, 28 августа и 4 сентября. Право на бесплатную печатную площадь имели 3 кандидата. Согласно Порядка, если кандидат, или его представитель, на жеребьевке отсутствует, в его интересах в жеребьевке принимает участие представитель редакции.

Таким образом, бесплатная печатная площадь была распределена между всеми зарегистрированными кандидатами. На каждого кандидата в депутаты на выборах в Собрание депутатов Конаковского района выделено 0,8 печатной полосы.

Желающих принять участие в жеребьевке по распределению печатной площади, предоставляемой на платной основе, из числа кандидатов, участвующих в выборах в Собрание депутатов Конаковского района, не было.

Для кандидатов в депутаты совета депутатов городского поселения п. Новозавидовский печатная площадь предоставлялась только на платной основе, на жеребьевку не поступило заявок ни от одного из кандидатов.

Напоминаем всем кандидатам в депутаты, что агитационные материалы должны быть предоставлены не позднее, чем за 3 дня до выхода номера газеты (т.е. во вторник), материалы принимаются только в электронном виде и с редакцией необходимо заключить договор. Бумажная копия готового агитационного модуля должна быть обязательно завизирована кандидатом или его представителем.

Редакция газеты «Заря».

СПИСОК

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (в порядке регистрации):

1. Худяков Владимир Николаевич - Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

2. Логинова Нина Алексеевна - Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

3. Смирнов Андрей Валентинович - Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Информация предоставлена территориальной избирательной комиссией Конаковского района.