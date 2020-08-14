ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

В минувший вторник любезно распахнулись двери дома Геннавы Павловны Ермаковой для традиционной акции «День с ветераном».

Непосредственными организаторами этой акции являются молодежный центр «Иволга», местное отделение Всероссийского Общественного движения «Волонтеры Победы» и общественно-политической организации «Молодая Гвардия Единой России», совместно с Комплексным центром социального обслуживания, при посредничестве руководителя клуба ветеранов Кольской АЭС.

Геннава Павловна родилась в небольшом поселке Вологодской области Усть-Кубинского района. Отец Геннавы всю жизнь был военнослужащим, мать долгое время была домохозяйкой и занималась воспитанием трех дочерей. Всего 3 года ей было, когда началась война. На тот момент семья жила в Вологодской области. На фронт уходили односельчане из каждого дома, а вместо них возвращались похоронки.

«С 4 лет нас уже стали посылать на работу… первая работа была турнепс всполоть, а тогда было время такое, … дети делали всю посильную работу, и самая основная работа - это прополка картошки, потом окучивали картошку... пасли скот…», - вспоминает Геннава Павловна.

Хотя деревня в которой жила семья Геннавы Павловны находилась в тылу, над ней часто пролетали военные самолеты, летевшие бомбить стратегические объекты, мосты, станции, связывающие большую землю с Мурманском. Дети по звуку научились отличать вражеские самолеты от своих. Если услышат тяжелый вой немецких самолетов, бежали и прятались под крыльцом.

Несмотря на все трудности, с которыми приходилось сталкиваться, дети ходили в школу. Первые 2 класса Геннава Павловна закончила в родной деревне, учиться было трудно, ведь был 1 учебник на троих детей. После окончания войны семья переехала в поселок Кандалакша Мурманской области. Там семья прожила недолго, уже через год переехали в село Устье Вологодской области, где Геннава Павловна и закончила школу.

Также Геннава Павловна рассказала историю своего имени: «… у мамы была подруга Ена - Еннава. Мама в честь нее хотела меня назвать, а имя не нравилось, взяла и прибавила букву «Г» впереди, вот и всё. Зато своеобразное, моё личное имя… так что, если где такое имя услышите – знайте это я!»

Когда Геннаве Павловне было 7 лет, пришла новость о Победе. В жаркий и солнечный день узнали все о том, что Советские войска одержали Победу. Смех, веселье, радость, песни и танцы были на всю деревню.

После окончания школы Геннава Павловна поступила в текстильный институт в Костроме. Так и началась взрослая жизнь. Трудилась и на рабочих и управляющих должностях. Вышла замуж. Вместе с мужем вырастила трёх сыновей. А после выхода на пенсию переехала в город Конаково, где живет и по сей день. Жизнь радует и на пенсии. Геннава Павловна является участником клуба ветеранов Кольской АЭС, где проработала много лет, а также поет в ансамбле «Северяночка». В общем, скучно жить она не привыкла. Молодому поколению пожелала быть более серьезными, относиться к жизни не спустя рукава. Не надеяться ни на кого, добиваться всего самостоятельно!

«В этом году мы запустили замечательную акцию «День с ветераном», в рамках которой навещаем ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, и тех, кого затронула та кровопролитная и беспощадная война. Волонтеры, активисты общаются с ветеранами, а также записывают воспоминания на видеокамеру. Нам повезло, что живем в то время, когда еще есть возможность воочию увидеть и пообщаться с теми, кто воевал, работал в тылу, для того, чтобы мы могли жить под мирным небом! Спасибо Вам, дорогие ветераны! Низкий Вам поклон! Долгих вам лет», - рассказывает председатель штаба местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» Ирина Карпова.

Директор молодежного центра «Иволга» Наталья Ризаева продолжает:

«Хочется сказать слова благодарности активистам движения «Волонтеры Победы», «Молодой Гвардии», социальным работникам за столь замечательную и нужную для будущего поколения акцию. Так же слова благодарности хотелось бы выразить местному предпринимателю Ларисе Морозовой за оказанную помощь в приобретении цветов и конфет для ветеранов Великой Отечественной войны».

Молодежный центр

«ИВОЛГА».