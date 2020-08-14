

В период с 31 июля по 9 августа в Можайске на территории Ново-Никольского собора прошли спортивные сборы «Можайский рубеж».

В этом году слёт проводился в десятый раз и был юбилейным. В нём приняла участие команда борцов вольного стиля из села Городня (ДЮСШ №14 по вольной борьбе) под руководством тренера Алексея Овчинникова, а также клуб рукопашного боя «Пересвет» из Твери, руководитель Виктор Васильев, и клуб «Ратник» из Москвы и Московской области, руководитель Михаил Кононенко.

Программа сборов оказалась очень насыщенной. За десять дней спортсменам удалось провести тренировки по вольной борьбе и боевому самбо, тренировку по стрейчингу под руководством тренера Валерии Новиковой. Провести работы по благоустройству прихрамовой территории, принять участие в лёгкоатлетическом забеге, посвящённом 75-летию Великой Победы, принять участие в турнире по боевому самбо, посвящённом 90-летию основания Воздушно-десантных войск, поучаствовать в военно-спортивной игре «Полоса разведчика».

Также спортсмены выезжали на экскурсию на Бородинское поле, посетили благотворительный гала-концерт Московской епархии, службу в Новоникольском храме, прослушали лекцию по основам православия. Кроме этого на встречу с борцами приезжали: действующий боец подразделения «А» спецназа ГРУ, ветеран войск ВДВ, исполнивший несколько патриотических песен у вечернего костра. Так же со спортсменами пообщался заслуженный артист России Дмитрий Певцов, пожелавший ребятам укрепления силы духа и терпения.

Каждый вечер спортивных сборов у костра заканчивался подведением итогов дня и просмотром тематических кинофильмов. По итогам сборов у спортсменов осталась масса ярких, незабываемых впечатлений и положительных эмоций. Команда борцов выражает благодарность священнику Иоанну Лободе, настоятелю Ново-Никольского храма в Можайске, оказавшему радушный приём юным спортсменам на прихрамовой территории.

А 7 августа в Можайске состоялся открытый турнир по боевому самбо, посвящённый 90-летию создания Воздушно-десантных войск. Борцы-вольники из ДЮСШ №14 Конаковского района приняли участие в соревнованиях. Первые места в своих весовых категориях заняли воспитанники тренера Алексея Овчинникова: Владимир Ганин, Андрей Гольников, Егор Дубинин и Сергей Устинов. Так же чемпионом турнира стал Егор Челядинов из г. Конаково. Поздравляем спортсменов и тренеров!