На прошлой неделе силами Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки был организован библиотечный уголок «Бор на Волге».

Можно сказать, что он был открыт официально и сотрудники Конаковской МЦБ благодарят ЭКО-хостел «Бор на Волге», на территории которого и провели первое мероприятие такого рода и дали ему такое же название. Библиотекари очень рады, что у них появился такой друг и партнёр.

Сама встреча, бесспорно, удалась. Пришли дети с родителями и вместе с сотрудниками библиотеки они играли, пели, отгадывали загадки, фотографировались в масках и успели познакомиться с необычными деревьями по имени Вася и Костя. Также все участники библиоуголка поучаствовали в литературной игре «Как прекрасен книжный мир» и создали миниатюрные корзинки для сладостей.

- Это очень классное мероприятие, – делится впечатлением одна из участниц Дарья Тулутунова, – мы узнали о нем из «Зари», пришли сюда вместе с младшим двоюродным братом, который взял с собой друга. И даже наша бабушка решила с нами сходить. Детям все было интересно, да и нам, взрослым, такие познавательные встречи только на пользу: они создают позитивное настроение.

Надо сказать, что сотрудничество библиотеки и эко-хостела продолжится уже в это субботу.

Завтра там состоится очередное заседание чайного клуба (см. афишу).