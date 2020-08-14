СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Конаковский триатлон

В Конаковском бору завершился 2-ой этап Кубка Тверской области по кросс-триатлону. Участие приняли 38 спортсменов из Тверской и Московской областей, а также жители Конаковского района.

Первый старт в этом сезоне традиционно прошёл близ посёлка Эммаус Тверской области ещё в июле, где конаковские спортсмены смогли показать достойный результат. 9 августа гостеприимная конаковская земля принимала гостей.

- Конаковский триатлон входит в зачёт кубка Тверской области по триатлону. Отмечу, что ни все сильнейшие спортсмены Конаковского района вышли на старт – помогают в организации соревнований. Среди них Андрей Сальников, Сергей Храмов и Вячеслав Орлов. Защищать честь района будет, например, обладательница кубка Тверской области по триатлону в 2019 году Анастасия Храмова. Из наших выносливых женщин на старт вышла Наталья Муравьёва. Не отстают и ветераны спорта Алексей Аксёнов, Николай Новиков, Николай Костенко. В этом году много и молодых спортсменов, которые начинают приобщаться к триатлону. Этот факт радует, и говорит о развитии этого вида спорта в наших краях. – Рассказал журналистам организатор конаковского триатлона Анатолий Афоненко.

Основная дистанция кросс-триатлона: 750 метров по воде + 20 км на велосипеде и 5 км бегом по пересечённой местности. Народная дистанция была укорочена в два раза. Состязания длились более двух часов, на каждом этапе спортсменов поддерживали родственники и друзья. На старт в Конаковский бор приехали целыми семьями и оценили комфорт и высокий уровень организации.

В завершении спортивного праздника состоялась церемония награждения, которую провели Анатолий Афоненко и представитель Федерации триатлона Тверской области Сергей Павлов. Победители и призёры уезжали с кубками, медалями, грамотами и отличным настроением. Расскажем о достижениях, которые пополнили копилку Конаковского района.

Народная дистанция.

Мужчины 15-17 лет.

1 место – Илья Захариков,

2 место – Никита Денисевич,

3 место – Всеволод Коротенков.

Мужчины 18-29 лет:

2 место – Никита Елистратов.

Мужчины 30 – 49 лет:

2 место – Евгений Муравьёв

Мужчины 50+:

2 место – Николай Новиков,

3 место – Николай Костенко.

Основная дистанция.

Женщины 15-17 лет:

1 место – Анастасия Храмова.

Женщины 40-49 лет

1 место – Наталья Муравьёва.

Мужчины 40-49 лет:

2 место – Алексей Аксёнов.

Анна РИХМАЙЕР

НА ТУРНИРЕ ПО КОНКУРУ



В течение трех дней с 6 по 9 августа в конно-спортивном клубе «Конаковские конюшни» проводился Всероссийский турнир по конкуру. На соревнования среди разных возрастных групп приехали спортсмены из многих уголков страны. Апофеозом турнира стал заключительный день турнира, в который выступали лучшие из лучших.

Победителем одного из самых сложных этапов стала юная наездница из Москвы Софья Лукина. Президент холдинга «Эко-Тепло» Юрий Шеляпин вручил ей гран-при – сертификат на квартиру в новом доме.

Анна РИХМАЙЕР.

МАМА, ПАПА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!



В прошлую пятницу на площадке районного ДК «Современник» прошла развлекательно-спортивная программа для детей, «Мама, папа, я!» в честь Дня физкультурника.

Мероприятие проходило в канун главного праздника российских физкультурников, с него, можно сказать, и началась череда событий, которые развернулись на следующий день, в субботу. Организатором детского праздника стал коллектив районного дворца культуры «Современник», учредителем которого является администрация Конаковского района.

Все началось с того, что ведущие-аниматоры спросили у детей, что такое спорт. Ребята отвечали по-разному, но лучше всех сказала девочка Лена Втюрина: «Спорт – это активный образ жизни». Поэтому на мероприятии было много активных заданий в рамках «Весёлых стартов» на ловкость, координацию и быстроту, а также весёлая музыка. Самым маленьким помогали родители. Все ребятишки получили сладкие призы и массу позитивных впечатлений. Это приветствовалось, ведь программа была семейная.

Для детей, подростков и их родителей выступили сами дети: солисты Вероника Лебедева и Каролина Воробьёва (руководитель Елена Дудинова), хореографический ансамбль «Ритм» (руководитель Наталья Капитанова), театр танца «Дебют» (руководитель Лариса Мухина)..

Это первое мероприятие ДК «Современник», организованное после долгой изоляции, поэтому, дети были счастливы и веселились, как могли. Закончилось детское мероприятие флешмобом под задорную музыку. Надеемся, что таких мероприятий ещё будет много.

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.

День физкультурника за Волгой



В минувшие выходные День физкультурника отметили в селе Юрьево-Девичье Конаковского района. Среди участников спортивного праздника, в основном, местные жители. Погода была на стороне спортсменов, так что соревнования успешно прошли на свежем воздухе. От имени главы поселения Андрея Лукьянова спортивных побед и хорошего настроения всем собравшимся пожелал организатор праздника Пётр Зосько.

Самыми многочисленными оказались состязания по футболу. Лучшей, по итогам баталий на поле, оказалась младшая школьная команда. Обладателями золотых медалей и сладких призов стали Егор Яблонский, Артём Царёв, Тимофей Штраух, Матвей Лобанов и Иван Грибачёв.

Активно приняли участие местные жители и в соревнованиях по стритболу. Удобная площадка оборудована рядом с сельским спортивным комплексом, и молодёжь тренируется там ежедневно. 1 место заняли Никита Игнатов, Дарья Дмитриева и Анна Романова. Серебряными призёрами стали Даниил Коновалов, Амина Сидорова, Ирина Разуваева и Нина Усанова. Замыкают тройку лидеров Матвей Смирнов, Елизавета Штраух и Арина Костромина.

В течение всего спортивного праздника жители могли проверить свою меткость в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Здесь также определили лучших. Почётное первое место разделили Анастасия Крылова и Юрий Рихмайер. На втором – Максим Яблонский, бронза у Даниила Коновалова.

Завершился праздник самым популярным в селе видом спорта – классическим волейболом!

Среди участников праздника были и ветераны спорта, и представители молодого поколения. День физкультурника всегда объединяет тех, кто любит активный образ жизни и готов проводить выходные с пользой для здоровья.

Анна Рихмайер.