ВЕТЕРАНАМ – НОВЫЙ ДОМ

Совет ветеранов поселка Новозавидовский переехал в новое помещение. Не так давно его председатель Галина Куксова получила ключи от нового помещения. Нехитрая обстановка, архив и документация этой общественной организации были доставлены по назначению. Об этом сообщила группа «ВКонтакте Новозавидовский: официально».

Совет ветеранов Новозавидовского долгое время «жил» на территории коммунального комплекса, что на Ленинской, 10а. Тринадцать членов совета и три его «внештатных» помощницы ведут в поселке наиважнейшую работу с пожилыми земляками. Активу требовалось место для встреч и мероприятий. Пять лет назад такое помещение было выделено. Оно небольшое, но председатель Галина Куксова со своими активными подругами смогла создать в нем уютную атмосферу. Всё бы хорошо, если бы не прохудившаяся кровля. Дождевые стоки, талая вода заливали ветеранский кабинет. Сырость, плесень… Встречаться здесь стало невозможно.

«Требовался капремонт, а денег не было, – рассказывает Галина Алексеевна, – и вот я получила ключи от другого помещения в соседнем здании. Уж как я довольна! Хочу сказать спасибо руководству Новозавидовского. И спасибо моему дорогому Наилю Исмаилову. Он, как всегда, помог...»

Наиль Исмаилов - это генеральный директор ООО «Предприятие «Факел». Он давно поддерживает ветеранов поселка, как говорится, и в горе, и в радости.

Сегодня - радость: совет получил ключи от нового кабинета. И как только Галина Алексеевна и ее коллеги наведут порядок в помещении, она сразу же заберет из взрослой библиотеки свои многочисленные фотоальбомы. В них – память поселка. Отнесла их туда от сырости подальше, чтоб сберечь. И сберегла.

«Галина Алексеевна, как и другие активные члены совета - люди золотого возраста. Рад, что поселок подыскал и выделил совету ветеранов Новозавидовского просторный и светлый кабинет, - говорит Наиль Исмаилов. - Наши ветераны достойны всего самого лучшего!