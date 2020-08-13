У молодёжи Верхневолжья есть шанс пройти стажировку в органах власти

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Молодёжь Тверской области приглашают к участию во II сезоне всероссийского проекта «ProKадры», который способствует выявлению и продвижению талантливых молодых людей для работы в сфере государственной службы.
Сейчас на сайте прокадрыамп.рф. проходит заявочная кампания. Она продлится по 31 октября 2020 года. До этого срока участникам необходимо выложить в социальных сетях мотивационный пост «#ЯидувProКадры», раскрыв мотивацию и цель участия в проекте.
Отборочный этап, включающий тестирование, мотивационный ролик, онлайн-интервью, состоится с 1 по 30 ноября текущего года.
В образовательной части (с 1 по 27 декабря 2020 года) участников ждут
вебинары и мастер-классы по основам государственной гражданской службы, навыкам эффективной коммуникации и другим темам.
В начале следующего года претенденты на стажировку пройдут собеседования. После будут подведены итоги проекта.
Проект реализует Ассоциация молодёжных правительств Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи.
Пресс-служба Правительства Тверской области