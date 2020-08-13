Пассажирские вагоны, сделанные в Тверской области, запущены в Египте

Египетские национальные железные дороги начали эксплуатацию трех пассажирских поездов, сформированных из вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, входящего в Трансмашхолдинг.

Составы с новыми вагонами из Тверской области курсируют ежедневно по направлениям Каир – Александрия (208 км), Каир – Асьют (380 км), Каир – Сохаг (473 км). Вагоны 3 класса с принудительной вентиляцией рассчитаны на 88 посадочных мест. Продукция отвечает всем требованиям безопасности пассажирских перевозок, обеспечивает современный уровень комфорта. Срок эксплуатации вагонов в условиях континентального и прибрежного климата Египта составляет 40 лет.

Первая партия вагонов прибыла в Египет в июле 2020 года и, с учетом опытного образца, проходившего испытания на магистралях, составила 33 единицы. До конца 2020 года заказчик получит еще 175 вагонов. Всего в рамках контракта будет произведено 1300 вагонов пяти разных моделей.

Контракт на поставку пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог стоимостью более 1 млрд евро подписан в 2018 году. Поставки финансируются совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками, производство осуществляется в России и в Венгрии. Стороной, ответственной за передачу технологий и организацию производства, выступает Тверской вагоностроительный завод.

Проект поддержан Министерством промышленности и торговли РФ, профильными ведомствами Египта и Венгрии. Впервые в истории отечественного вагоностроения реализуется контракт по созданию и поставке в дальнее зарубежье пассажирских вагонов для колеи 1435 мм.

На базе Тверского вагонзавода планируется сформировать единое пространство для развития высоких технологий в отрасли.

«Этот проект будет способствовать решению задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным, по созданию в России высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора обрабатывающих производств», – считает Губернатор Игорь Руденя. Тверской вагоностроительный завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок, электропоездов, различных типов вагонов спецназначения, кузовов вагонов метро и трамваев.

Пресс-служба Правительства Тверской области