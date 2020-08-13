БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Маркировка сайтов БКИ: способ отличить легальных от мошенников

Поднадзорные Центробанку бюро кредитных историй (БКИ) в поисковой системе «Яндекс» теперь маркируются специальным знаком — синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ» рядом с названием бюро. Это означает, что БКИ входит в реестр Банка России и работает законно, а значит, права и интересы потребителей, которые пользуются их услугами, защищены. Ранее аналогичным значком отмечали сайты поднадзорных регулятору банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний.

Маркировка поможет пользователям обезопасить себя от мошенников. Нелегальные компании, выдающие себя за БКИ, обещают потребителям предоставить данные по кредитным отчетам и даже улучшить кредитную историю. Для этого они просят людей зайти на сайт, заполнить анкету с персональными данными и оплатить услугу. Однако доверчивые и не слишком внимательные граждане не только не получают желаемого, но предоставляют злоумышленникам информацию для хищений средств со своих счетов.

Эксперты тверского отделения Центробанка напоминают, что запрашивать кредитную историю может только сам заемщик, либо банк-кредитор при условии, что клиент дал разрешение на получение такой информации. Любой человек вправе два раза в год бесплатно проверить свою кредитную историю, запросив отчет в БКИ или с помощью портала Госуслуг.