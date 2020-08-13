Новый корпус Тверского суворовского военного училища поставлен на кадастровый учёт

Новое здание учебно-административного корпуса и шесть внутриплощадочных сетей инженерного обеспечения Тверского суворовского военного училища поставлены на кадастровый учет. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Остальные объекты недвижимости, входящие в проект строительства нового комплекса учебного заведения (спальные корпуса, столовая, спорткомплекс с бассейном и другие), будут поставлены на кадастровый учёт после их ввода в эксплуатацию, уточняет ведомство.

«Очень серьёзная организация работ, высокие стандарты, материалы, которые здесь используются – самые современные. Гражданские строители могут многому научиться у строителей Тверского суворовского военного училища», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Решение о строительстве Тверского суворовского военного училища было принято по итогам встречи Губернатора Игоря Рудени и заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года. Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест.

Закладка камня на месте будущего комплекса Тверского суворовского военного училища на улице Игоря Баталова в микрорайоне Мигалово Твери состоялась 21 февраля 2019 года. Участие в церемонии приняли выпускник ТСВУ, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв, руководство училища, ветераны, суворовцы, юнармейцы.

Строительство ведется специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России. Проект предполагает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России, один – звания Героя Социалистического труда