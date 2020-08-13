В Бельском районе проходят мероприятия в память о воинах-сибиряках, погибших в годы Великой Отечественной войны

13 и 14 августа в Бельском районе Тверской области проходят мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня на воинском захоронении Петропавловского кладбища в городе Белый состоялась церемония перезахоронения останков бойцов и командиров Красной Армии. Земле преданы останки 487 солдат, которые были подняты в ходе поисковых работ в этом году. Останки воина - сибиряка Алексея Григорьевича Михеева были переданы в Красноярский край для захоронения на родине.

«Чтить подвиг героев Великой Отечественной войны и помнить о высочайшей цене, которую они заплатили за Победу, – наш общий долг. Сохранение памяти о войне является ключевым направлением патриотической работы. Ребята, которые участвуют в экспедициях, лучше своих сверстников понимают, какую цену наша страна заплатила за Победу и что такое настоящий патриотизм», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В церемонии приняли участие 16 поисковых отрядов из Твери, районов Тверской области, Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Красноярского и Пермского краев. На памятном мероприятии состоялось награждение поисковиков, командиру поискового отряда «Курган» (г. Нижний Новгород), который активно участвует в поисковых работах на территории Бельского района, Андрею Чеканову присвоено звание «Почётный гражданин Бельского района».

Вечером в городе Белый на площади Карла Маркса состоится фестиваль военно-патриотической песни «Вечер Памяти» и акция «Свеча памяти».

14 августа центральным событием станет митинг-реквием на Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское Бельского района. Участие в нём примут делегации Омского и Новосибирского землячеств, Красноярского края, поисковые отряды и объединения, ветеранские организации Тверской области, жители района.

В ожесточенных боях на бельской земле сибиряки приняли на себя один из главных ударов фашистской армии в ходе наступательной операции «Марс».

Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом. Воины, погибшие в ноябре-декабре 1942 года, покоятся в братской могиле у деревни Плоское. 14 августа 1996 года там был открыт Мемориал славы. С тех пор эта дата является межрегиональным Днём памяти воинов-сибиряков. Всего в районе находится 25 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч советских бойцов.

Белый является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области