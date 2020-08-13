В общественном транспорте Твери действует пересадочный тариф со стоимостью одной поездки 15 рублей при оплате банковской картой

Жителям и гостям города Твери доступен пересадочный тариф при оплате поездок в общественном транспорте бесконтактной банковской картой платежных систем MasterCardPayPass™️, VISA PayWave, МИР, а также смартфоном, умными часами или другим гаджетом с поддержкой NFC. Оплатив первую поездку, пассажиры могут в течение часа совершить пересадку в черте города со скидкой 10 рублей. Таким образом, стоимость поездки составит 15 рублей.

Тверь стала первым городом в России, где пассажиры общественного транспорта могут оценить преимущества пересадочного тарифа при оплате банковской картой. Ранее пересадочный тариф в России был доступен только держателям транспортных карт.

Губернатор Игорь Руденя считает –при развитии новой системы пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе под брендом «Транспорт Верхневолжья» необходимо обеспечить самые высокие стандарты обслуживания пассажиров.

Сейчас во всех автобусах в Твери и Калининском районе действует как наличная, так и безналичная оплата проезда – наиболее популярная среди пассажиров. Оплатить проезд можно с помощью транспортной карты «Волга» или банковской картой МИР, Visa, MasterCard (стоимость одной поездки по городу составит 25 рублей, а при использовании карты Visa до конца августа 2020 года- 21 рубль). Также пассажиры могут оплатить проезд с помощью социальной карты жителя Тверской области (льготные категории) или с помощью приложения «Волга» и QR-кода.

Благодаря пересадочному тарифу появилась возможность значительно снизить стоимость проезда. Чтобы тарификация происходила корректно, пассажирам необходимо использовать при пересадке тот же платежный инструмент, что и при первой оплате. Например, если первая поездка оплачена банковской картой, то и последующие должны быть оплачены таким же способом, а не смартфоном, к которому привязана карта (и наоборот). Пересадочный тариф доступен и при оплате с помощью транспортной карты «Волга», QR-кода.

Новая модель пассажирских перевозок начала действовать 3 февраля 2020 года в Твери и Калининском районе.Введено 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов – низкопольных машин экологического стандарта «Евро-5».

Информацию о расписании, маршрутах движения автобусов можно узнать на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» https://tvercard.ru и в мобильном приложении «Волга». Вопросы по работе новой модели перевозок принимаются по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области