Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 августа 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. 3963 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 14 человек.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 151406, в том числе за последние сутки их проведено 777.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4959 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 833 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 163 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1616
Кимры 552
Конаковский район 404
Ржев 327
Калининский район 263
Лихославльский район 243
Торжок 200
Вышневолоцкий городской округ 153
Максатихинский район 103
Осташковский городской округ 101
Бологовский район 97
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 67
Рамешковский район 66
Ржевский район 63
Бежецкий район 61
Зубцовский район 60
Торопецкий район 55
Нелидовский городской округ 41
Старицкий район 37
Лесной муниципальный округ 36
Селижаровский район 32
Торжокский район 29
Спировский район 26
Оленинский муниципальный округ 25
Кесовогорский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22
Калязинский район 22
Кувшиновский район 19
Западнодвинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Фировский район 6
Краснохолмский район 5
Молоковский район 4
Бельский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области