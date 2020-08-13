Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 августа 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. 3963 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 14 человек.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 151406, в том числе за последние сутки их проведено 777.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4959 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 833 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 163 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1616

Кимры 552

Конаковский район 404

Ржев 327

Калининский район 263

Лихославльский район 243

Торжок 200

Вышневолоцкий городской округ 153

Максатихинский район 103

Осташковский городской округ 101

Бологовский район 97

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 67

Рамешковский район 66

Ржевский район 63

Бежецкий район 61

Зубцовский район 60

Торопецкий район 55

Нелидовский городской округ 41

Старицкий район 37

Лесной муниципальный округ 36

Селижаровский район 32

Торжокский район 29

Спировский район 26

Оленинский муниципальный округ 25

Кесовогорский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22

Калязинский район 22

Кувшиновский район 19

Западнодвинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Фировский район 6

Краснохолмский район 5

Молоковский район 4

Бельский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области