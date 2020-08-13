В Ржевском районе Тверской области обезврежено более 1000 боезарядов времен войны

В Ржевском районе Тверской области провели разминирование полей, которые вводятся в сельскохозяйственный оборот. Разминировано почти 40 га территории, найдено и обезврежено более 1000 боезарядов времен Великой Отечественной войны.

За поддержкой в разминировании полей обратился инвестор – ГК «Агропромкомплектация», который вводит в оборот новые сельхозугодья для реализации проектов в АПК.

Пиротехническими работами занимались специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Для обнаружения, обезвреживания и уничтожения не взорвавшихся в годы Великой Отечественной войны боевых снарядов саперы использовали технику дистанционного управления.

ГК «Агропромкомплектация» – один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей страны, компания реализует в Тверской области несколько инвестпроектов: возводит свиноводческие и молочный комплексы, мясоперерабатывающий и молочный заводы, а также растениеводческое производство, элеватор, комбикормовый завод.

Всего в АПК Тверской области реализуется и заявлен 21 инвестиционный проект с общим объемом вложений более 62 млрд рублей и созданием порядка 4 тыс. новых рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области