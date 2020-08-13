Более 3,7 тысячи подростков Тверской области смогли поработать на летних каникулах

В Тверской области 3713 подростков были устроены на временную работу во время летних каникул.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, первый трудовой опыт учит старшеклассников ответственности, помогает определиться с будущей профессией. Кроме того, занятость на каникулах – одна из действенных мер профилактики детского травматизма.

По сравнению с 2019 годом за июнь-август 2020 года выросла средняя заработная плата для подростков: за две недели работы они получали от 6 до 8,5 тысяч рублей. Это связано в том числе с тем, что Правительство региона компенсирует часть затрат работодателей, трудоустроивших молодежь. В 2020 году субсидию смогли получить 130 компаний региона.

Первую работу для подростков помогают найти сотрудники службы занятости населения региона. Большая часть молодежи, решившей трудоустроиться на летнее время, принимает участие в благоустройстве и озеленении территорий, сезонных сельскохозяйственных работах, приведении в порядок воинских захоронений.

Пресс-служба Правительства Тверской области