В Тверской области в ближайшие три года полностью отремонтируют дороги с наибольшей интенсивностью движения

В Тверской области заключат долгосрочные государственные контракты на ремонт трех дорог регионального значения. До 2023 по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут полностью приведены в нормативное состояние дороги Торжок – Осташков; Осташков – Волговерховье; Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма.

Торжок – Осташков – автодорога с высокой интенсивностью движения транспорта, по ней осуществляются пассажирские и школьные перевозки, пролегает туристический маршрут. Трасса ведёт к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истоку Волги и другим достопримечательностям Верхневолжья.

В этом году по нацпроекту отремонтировано 5 км автодороги, в 2019 году в нормативное состояние приведено 25 км. До 2023 года отремонтируют участок с 39 км по 124 км в Кувшиновском районе и Осташковском городском округе.

Ремонт дороги Осташков – Волговерховье включён в программу по поручению Губернатора Игоря Руденя. Это один из наиболее популярных туристических маршрутов в Тверской области.

Дорога Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна обеспечивает транспортное сообщение Твери с районными центрами северо-востока региона, а также выход в соседнюю Вологодскую область.

Объем средств на выполнение долгосрочных государственных контрактов по трём объектам составляет порядка 6,4 млрд рублей. Ремонтные работы должны быть завершены осенью 2023 года.

В ближайшие годы в общей сложности будет проведен ремонт более 150 км трассы в Бежецком районе, Весьегонском и Краснохолмском муниципальных округах. В 2019 году приведен в порядок участок дороги в Рамешковском районе протяженностью 25 км. В 2020-м в эксплуатацию введут еще 25 км трассы в Рамешковском и Бежецком районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области