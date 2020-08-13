Игорь Руденя возглавил июльский рейтинг губернаторов по доле позитивных комментариев в социальных сетях

Игорь Руденя улучшил свои позиции и занял первое место в июльском рейтинге «Губернаторы – герои соцсетей», который формируется по доле позитивных сообщений в социальных сетях. Месяц назад губернатор был на втором месте. Об этом сообщается на сайте Центра политической конъюнктуры.

По доле негативных сообщений глава Тверской области, наоборот, находится в конце списка: на 82-м месте из 85-ти глав регионов.

По данным Центра политической конъюнктуры, в июле пользователи соцсетей оставили почти 1,9 млн сообщений с упоминанием глав российских регионов, что на 100 тысяч больше по сравнению с июнем.