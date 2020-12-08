Молодежь Тверской области может представить инновационные разработки на Всероссийском конкурсе

Молодые люди Тверской области до 21 сентября могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Ты – инноватор». В случае успешной презентации проекта конкурсанты получат возможность представить его на международных выставках, найти инвесторов.

Поддержка инженерно-технического творчества, развитие профильного образования — одна из задач в сфере молодёжной политики, которые поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Наша цель — формирование у детей изобретательского, креативного мышления, а в конечном итоге – привлечение в экономику региона квалифицированных специалистов в инженерно-технической сфере», — считает Игорь Руденя.

Принимать участие в конкурсе будут авторы научно-технических и инновационных проектов в возрасте от 14 до 30 лет. Они представят конкурсные работы, которые могут быть посвящены спорту, биомедицине, космосу, экологии, а также инженерным, информационным и ядерным технологиям.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте «Росмолодёжь» (https://myrosmol.ru/measures/view/40027). Помочь в оформлении готовы в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Обратиться к специалистам центра можно по телефону 8 800 200 11 69, а также с помощью сайта (mybusiness69.ru) или в социальных сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области