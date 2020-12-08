Губернатор Игорь Руденя поздравил с юбилеем главврача областного кардиодиспансера Игоря Эльгардта

Губернатор Игорь Руденя поздравил с юбилеем главного врача Областного клинического кардиологического диспансера, члена Общественной палаты Тверской области Игоря Абрамовича Эльгардта. 12 августа Заслуженному врачу РФ исполнилось 70 лет.

«В Тверской области Вас ценят как опытного руководителя и безупречного профессионала. Вы вносите значительный вклад в укрепление системы регионального здравоохранения, трудитесь над обеспечением доступности и повышением качества медицинского обслуживания. Демонстрируя активную гражданскую позицию, Вы содействуете объединению общественности Верхневолжья, помогаете реализации национальных проектов в нашем регионе. Примите слова благодарности за Ваш труд», - отмечено в поздравлении от имени главы региона.

Игорь Эльгардт окончил Калининский государственный медицинский институт. Работал в ряде медицинских учреждений Тверской области. С 1992 года возглавляет Областной клинический кардиологический диспансер.

Игорь Абрамович ведет активную общественную работу. Награждён Почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского».

Пресс-служба Правительства Тверской области