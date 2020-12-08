Рекультивацию свалок в городах Нелидово и Кимры Тверской области проведут в два этапа

В Тверской области в 2020 году планируют начать технический этап рекультивации свалок твердых коммунальных отходов в Кимрах и Нелидово. Финансирование работ обсуждалось на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Рекультивация объектов накопленного вреда окружающей среде - важное направление реализации в Тверской области федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». 28 июля Игорь Руденя и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудили ликвидацию в регионе таких объектов.

«В региональном бюджете заложены средства на рекультивацию свалок. В ближайшее время начнем работу, которая даст возможность муниципальным образованиям выйти на другой уровень», – отметил Игорь Руденя на встрече с Министром.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул готовность оказать региону поддержку со стороны федерального Министерства.

Рекультивация свалок предусмотрена в 2 этапа. На первом сформируют откосы, сделают планировку, обустроят защитный экран на поверхности свалки, системы сбора и отвода биогаза и фильтрата. Следующий этап предусматривает подготовку почвы, внесение удобрения, посев травы. Рекультивация считается завершенной, если травой зарастает не менее 80% площади.

Благодаря рекультивации свалок ТКО в Кимрах, Нелидово и на 13-м километре Бежецкого шоссе под Тверью будет улучшено качество жизни около 600 тысяч жителей Тверской области.

По национальному проекту «Экология» в Тверской области также запланировано создание экотехнопарка, комплексов по переработке отходов, 32 мусороперегрузочных станций. В целом к 2024 году в регионе на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию – до 58% от общего объема ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области