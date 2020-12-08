На рынке труда Тверской области наиболее востребованы инженеры, врачи и рабочие

С января по август 2020 года службой занятости Тверской области трудоустроено около 10 000 жителей региона. Временно на общественные работы направлено 500 человек. Собственное дело за этот период зарегистрировали 75 бывших безработных, 898 приступили к профобучению.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, рабочими местами необходимо обеспечивать, прежде всего, коренное население области.

«Мы должны дать жителям региона возможность реализовать свои способности в Тверской области и тем самым ежедневно вносить вклад в развитие экономики Верхневолжья», — считает глава региона.

Сейчас на территории Верхневолжья открыто порядка 14 тыс. вакансий. По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее востребованы специалисты, занятые на производстве: инженеры, слесари, электрогазосварщики, электрики, операторы технологических установок, электромонтеры, токари, механики и другие специальности (всего заявлено 6,9 тыс. вакансий).

1,4 тыс. вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Требуются врачи, в том числе общей практики, средний и младший медицинский персонал.

В сфере образования свободными остаются 500 вакансий: воспитали, преподаватели, учителя, тренеры.

Кроме того, в Тверской области востребованными продолжают оставаться продавцы, парикмахеры, повара, официанты, грузчики, швеи и ещё ряд специальностей бытового обслуживания, а также кадры для строительной и транспортной отраслей.

По региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на обучение направлено 720 граждан в возрасте 50 лет и старше, по региональному проекту «Содействие занятости женщин» - более 230 молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также нетрудоустроенных женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

Пресс-служба Правительства Тверской области