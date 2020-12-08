Тверским предпринимателям компенсируют затраты на приобретение средств индивидуальной защиты

Тверские предприниматели могут получить субсидии на средства индивидуальной защиты (СИЗ). Они предоставляются единовременно и безвозмездно в рамках государственной поддержки отраслям, пострадавшим во время пандемии коронавируса. Компании получат 15 тысяч рублей, а также 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника.

Это одна из мер поддержки бизнеса в текущей эпидситуации. По инициативе Губернатора Игоря Рудени для более чем 7400 предпринимателей в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения. Субсидируется часть затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, предоставляются субсидии по налогу на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам и т.д.

Для того, чтобы получить субсидию на СИЗ, предприятие не должно находиться в процессе банкротства и иметь недоимки по налогам и страховым взносам более 3 тысяч рублей по состоянию на 1 июня.

Субсидии предоставляются предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с клиентами и вынуждены регулярно закупать средства для защиты и дезинфекции. К таким отраслям относятся гостиничный бизнес, общепит, организации в физкультурно-оздоровительной сфере и сфере дополнительного образования. Получить выплату могут и социально-ориентированные некоммерческие организации.

Полный перечень отраслей, которым доступна субсидия, можно посмотреть на сайте nalog.ru. Там же через личный кабинет можно подать заявление или же направить его в налоговый орган по месту нахождения организации по почте.

Пока правом получить поддержку воспользовались лишь половина предприятий региона, имеющие такую возможность. Подать заявление можно до 15 августа включительно.

Пресс-служба Правительства Тверской области