На девяти площадках онлайн-форума «Молодежь Верхневолжья» с участниками будут работать федеральные и региональные эксперты

С 17 по 20 августа в Тверской области состоится онлайн-форум «Молодёжь Верхневолжья». В таком формате он пройдет впервые. На девяти площадках с участниками будут работать как федеральные эксперты, так и спикеры из Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя считает, что нестандартный подход и современное мышление молодежи должны конвертироваться в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям.

Участниками форума смогут стать молодые жители области в возрасте от 14 до 25 лет. Это лидеры молодежных общественных организаций, советов муниципальных образований Тверской области, студенческого актива, социальных некоммерческих организаций и объединений.

На форуме будут работать площадки по следующим направлениям: лингвистика, театр, медиа, здоровье, технологии, волонтерская и патриотическая деятельность. Также будут открыты площадки «Лидер Верхневолжья» и «Ритмы Верхневолжья».

Опытные педагоги и эксперты проведут серию тренингов и обучающих мастер-классов.

Для участия в форуме нужно пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/admin/event/48248. Регистрация завершается 14 августа.

Подробную информацию можно получить в группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club197807890 .

Пресс-служба Правительства Тверской области