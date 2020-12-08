На девяти площадках онлайн-форума «Молодежь Верхневолжья» с участниками будут работать федеральные и региональные эксперты

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С 17 по 20 августа в Тверской области состоится онлайн-форум «Молодёжь Верхневолжья». В таком формате он пройдет впервые. На девяти площадках с участниками будут работать как федеральные эксперты, так и спикеры из Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя считает, что нестандартный подход и современное мышление молодежи должны конвертироваться в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям.
Участниками форума смогут стать молодые жители области в возрасте от 14 до 25 лет. Это лидеры молодежных общественных организаций, советов муниципальных образований Тверской области, студенческого актива, социальных некоммерческих организаций и объединений.
На форуме будут работать площадки по следующим направлениям: лингвистика, театр, медиа, здоровье, технологии, волонтерская и патриотическая деятельность. Также будут открыты площадки «Лидер Верхневолжья» и «Ритмы Верхневолжья».
Опытные педагоги и эксперты проведут серию тренингов и обучающих мастер-классов.
Для участия в форуме нужно пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/admin/event/48248. Регистрация завершается 14 августа.
Подробную информацию можно получить в группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club197807890 .
Пресс-служба Правительства Тверской области