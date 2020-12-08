12 августа – День Военно-воздушных сил России

Тверская обл. г. Конаково,
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Уважаемые военнослужащие, ветераны, гражданский персонал Военно-воздушных сил!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военно-воздушные силы являются гордостью нашего Отечества. В ратную летопись России навеки вписаны подвиги военных летчиков. Мы никогда не забудем героев Великой Отечественной войны, проявивших беспредельную отвагу и мужество в ожесточенных сражениях с врагом. Их верность долгу и Родине служит примером для новых поколений авиаторов.
Сегодня во всем мире заслужили признание высочайший профессионализм и мастерство наших летчиков, их способность решать сложнейшие задачи в любых точках планеты. ВВС России – это самая современная техника и высококлассные специалисты, что ежегодно подтверждает личный состав расположенных на территории Тверской области воинских частей.
Благодарю всех, кто связал свою жизнь с военной авиацией, за безупречную службу, значительный вклад в укрепление безопасности и обороноспособности нашей Родины. Особые слова признательности членам ваших семей – всем, кто любит и ждет вас из полетов и дальних командировок.
Желаю вам здоровья, счастья, новых успехов на благо России!
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя