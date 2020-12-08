12 августа – День Военно-воздушных сил России

Уважаемые военнослужащие, ветераны, гражданский персонал Военно-воздушных сил!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Военно-воздушные силы являются гордостью нашего Отечества. В ратную летопись России навеки вписаны подвиги военных летчиков. Мы никогда не забудем героев Великой Отечественной войны, проявивших беспредельную отвагу и мужество в ожесточенных сражениях с врагом. Их верность долгу и Родине служит примером для новых поколений авиаторов.

Сегодня во всем мире заслужили признание высочайший профессионализм и мастерство наших летчиков, их способность решать сложнейшие задачи в любых точках планеты. ВВС России – это самая современная техника и высококлассные специалисты, что ежегодно подтверждает личный состав расположенных на территории Тверской области воинских частей.

Благодарю всех, кто связал свою жизнь с военной авиацией, за безупречную службу, значительный вклад в укрепление безопасности и обороноспособности нашей Родины. Особые слова признательности членам ваших семей – всем, кто любит и ждет вас из полетов и дальних командировок.

Желаю вам здоровья, счастья, новых успехов на благо России!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя