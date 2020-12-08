В детских поликлиниках и больницах области обустроили колясочные и обновили регистратуры

Улучшение условий для пациентов и их родителей в детских поликлиниках и больницах Тверской области обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 11 августа провел Губернатор Игорь Руденя.

По национальному проекту «Здравоохранение» реализованы принципы «бережливой поликлиники» сразу в нескольких учреждениях здравоохранения. Стойки регистратуры обновлены в детской городской больнице №1 Твери, клинической детской больнице №2, детской поликлинике №1 6-й горбольницы и детской областной клинической больнице. Информационный терминал установлен в 1-й поликлинике, колясочные обустроены в больнице №3 и ДОКБ.

В 11 поликлиниках и трех детских больницах региона в прошлом году проведен ремонт. Также продолжились поставки оборудования в учреждения здравоохранения для детей: установлено шесть рентгеновских комплексов, шесть эндоскопических систем и другое оснащение.

Главным событием года в детском здравоохранении стал ввод поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери – теперь это самый современный медицинский центр Верхневолжья для юных пациентов. В планах – строительство новых детских поликлиник в городах Кимры, Торжок и Тверь.

В 2020 году в Твери началось строительство комплекса Детской областной клинической больницы. В ознаменование этого события 15 июня 2020 года Губернатор Игорь Руденя и глава Госкопорации Ростех Сергей Чемезов заложили камень. Современная высокотехнологичная клиника будет возведена в течение трех лет.

На данный момент на объекте выполняются инженерно-геодезические работы, ведется монтаж ограждения строительной площадки. Уже подписаны договоры технического присоединения к инженерным сетям. В ближайшее время планируется приступить к проведению земляных работ, возведению свайного фундамента.

Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Здесь будет 17 отделений. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области