Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Военно-воздушных сил России

12 августа в Российской Федерации отмечается День Военно-воздушных сил. Военнослужащих Тверской области, ветеранов, гражданский персонал ВВС с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: Военно-воздушные силы являются гордостью Отечества. В летопись России вписаны подвиги военных летчиков. Их верность долгу и Родине служит примером для новых поколений авиаторов.

«Сегодня во всем мире заслужили признание профессионализм и мастерство наших летчиков, их способность решать сложнейшие задачи в любых точках планеты. ВВС России – это самая современная техника и высококлассные специалисты, что ежегодно подтверждает личный состав расположенных на территории Тверской области воинских частей», - отмечено в поздравлении Игоря Рудени.

Глава региона поблагодарил всех, кто связал свою жизнь с военной авиацией, за безупречную службу, значительный вклад в укрепление безопасности и обороноспособности страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области