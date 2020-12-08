В Тверской области в водоохранные мероприятия за полгода инвестировано более 5 млн рублей

Более 5 млн рублей инвестировано в первом полугодии 2020-го в очистку водоохранных зон, мониторинг водных объектов и другие мероприятия по сохранению экологического благополучия водной системы Тверской области. Средства направлены организациям, которые занимаются судоходством, рыбной ловлей или другой деятельностью, связанной с использованием водоемов.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, охрана и восстановление водных биоресурсов – одна из значимых задач по улучшению экологической ситуации в регионе.

По национальному проекту «Экология» в Тверской области ведется работа по сохранению и очистке реки Волги. До 2024 года предусмотрено строительство, реконструкция и модернизация очистных систем в Твери, Конаково и других городах.

На водоёмах Верхневолжья на постоянной основе проводится расчистка, которая улучшает экологическое состояние объектов. В 2020 году запланирована разработка проекта по расчистке участков озера Селигер в Осташковском городском округе, русла реки Кашинка в Кашинском городском округе.

В 2019 году за счет областного бюджета впервые в регионе были разработаны предложения по определению границ зон подтопления рек Молога в Максатихе, Межа в поселке Жарковском и озера Селигер в Осташкове. Это важно для того, чтобы исключить размещение новых населенных пунктов, строительство объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску подтопления.

В 2020 году планируется продолжить работу по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также подготовить проект по расчистке русла реки Донховка в Конаково Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области