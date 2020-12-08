В Тверской области сельхозпредприятиям возместят затраты на оплату труда студентов-практикантов

В Тверской области сельхозтоваропроизводителям, которые приняли на производственную практику студентов, возместят часть затрат на оплату их труда. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 11 августа провёл Губернатор Игорь Руденя.

Это одна из мер по обеспечению квалифицированными специалистами хозяйств Верхневолжья.

«Это федеральный проект. С каждым годом будем стараться наращивать своё участие в нём. Важно, чтобы федеральный центр видел в Тверской области хорошую перспективу», - подчеркнул Игорь Руденя, комментируя вопрос представителям СМИ.

Размер компенсации – до 90% фактических затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля.

С 2020 по 2022 годы сельхозтоваропроизводителям региона возместят затраты, связанные с практикой 130 студентов. Общий объём финансирования составляет свыше 2,3 млн рублей: 84 % - средства федерального бюджета, 16 % - областного.

Также предприятиям АПК Верхневолжья возмещается до 90% затрат по договорам о целевом обучении. За три года квалификацию пройдут 16 работников сельхозпредприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области