В Тверской области стартует реконструкция водозаборов в Ржеве и очистных сооружений в Городне и Торжке

В Тверской области стартуют работы по реконструкции значимых объектов водоснабжения – двух водозаборов в Ржеве, очистных сооружений в селе Городня Конаковского района и Торжке. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя по итогам заседания областного Правительства 11 августа.

«Ключевыми для региона объектами являются система водоснабжения Твери, водозаборные узлы в Ржеве, сооружения в Торжке, Конаково и Городне Конаковского района. Так, от жителей Ржева поступали обращения по качеству воды в домах. Реконструкция водозабора, системы водоподготовки – это начало комплексной работы. Далее мы сформируем план по обновлению систем водоснабжения в многоквартирных домах города. У людей должна быть вода соответствующего качества», – сказал Игорь Руденя, комментируя тему журналистам по итогам заседания.

В 2020 году будет готов проект реконструкции водозаборов Ржев-1 и Ржев-2, включая систему водоподготовки. В 2021-2022 годах запланированы строительно-монтажные работы. На эти цели выделяется более 1 млрд рублей областных и федеральных средств.

«Уверен, такая большая финансовая поддержка позволит улучшить водоснабжение в домах ржевитян. Мы поможем жителям Ржева и повысим качество питьевой воды в городе. С этой целью также подключу к проекту Тверской государственный университет, его лабораторную базу и специалистов», - отметил директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский.

При поддержке Москвы в 2020-2021 годах будет вестись реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района.

Также в 2020-2021 году планируется реализовать проект реконструкции очистных сооружений в Торжке.

Благодаря проекту «Оздоровление Волги» в Верхневолжье планируется снизить сброс загрязнённых сточных вод в реку. Для этого до 2024 года в Тверской области построят и реконструируют 8 очистных сооружений и систем водоотведения в 7 муниципалитетах.

Один из проектов, реализация которого уже идет и продлится до 2021 года, – модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери протяжённостью 7500 метров. Также в Твери до 2022 года будет проведена реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений.

По проекту «Чистая вода» до 2024 года в Верхневолжье построят и реконструируют 18 объектов питьевого водоснабжения. Главная цель – обеспечить качественной питьевой водой жителей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области