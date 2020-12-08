В Тверской области более 12 тысяч детей из многодетных семей обеспечат школьной формой

В Тверской области 12 150 детей из многодетных семей в этом году бесплатно обеспечат школьной формой. Порядок предоставления поддержки принят 11 августа на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Внимательно изучили опыт других субъектов, провели консультации с многодетными мамами, предприятиями, которые занимаются пошивом формы. Форма будет предоставляться на детей с 1 по 5 класс включительно», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Форму производят только тверские компании, к которым предъявляются определённые требования, в том числе наличие сертификата, подтверждающего качество и безопасность продукции.

Такой механизм господдержки многодетных семей и одновременно производителей впервые реализуется в Центральном федеральном округе.

Комплект школьной формы состоит из 6 наименований изделий. Для девочек 1-3 классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо; для девочек 4-5 классов – жакет, юбка, жилет, две блузы, жабо. Для мальчиков 1-5 классов - пиджак, брюки, три сорочки, галстук. К каждому комплекту будет приложен значок с символикой Тверской области. Также будет указан номер телефона, по которому можно узнать информацию по замене комплектов: 8-800-201-22-62.

Школьной формой обеспечиваются дети, родители которых не лишены родительских прав, проживают на территории региона и посещают школы Верхневолжья.

Затраты на изготовление школьной формы субсидируются изготовителям из областного бюджета. На эти цели в 2020 году заложено 60,7 млн рублей. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тыс. рублей.

Помощь в приобретении школьной формы в Тверской области – одно и направлений социального пакета поддержки семей, воспитывающих троих и более детей.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени с 2020 года введены субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление многодетным матерям компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов.

Пресс-служба Правительства Тверской области