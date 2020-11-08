Тверская область в первом полугодии 2020-го сохранила тенденцию роста доходов регионального бюджета

Исполнение областного бюджета за первое полугодие 2020 года рассмотрено на заседании Правительства Тверской области, которое 11 августа провел Губернатор Игорь Руденя.

«Несмотря на ограничения в работе экономики и социальной сферы в связи с коронавирусом, за первые шесть месяцев 2020 года мы сохранили тенденцию по увеличению доходов областного бюджета. В первом полугодии доходы составили 34 миллиарда 109 миллионов рублей – это более чем на 15% превышает показатели аналогичного периода 2019-го», – сказал Игорь Руденя.

По темпам роста налоговых и неналоговых доходов Тверская область заняла 2 место в Центральном федеральном округе. Их объем составил 24,3 млрд рублей. Расходы за первое полугодие 2020-го обеспечены на 28,8 млрд рублей.

Ключевые направления расходов – строительство учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, объектов газификации, переселение граждан из аварийного жилья, ремонт дорог, благоустройство городов и прочие.

Игорь Руденя особое внимание уделил блоку строительства. Губернатор поручил повысить динамику и дисциплину в реализации проектов в сферах здравоохранения, образования, экологии, жилищного строительства, благоустройства городской среды.

Отдельным направлением расходов в первом полугодии стало предотвращение распространения в регионе коронавирусной инфекции. Более 2,6 млрд рублей направлено на стимулирующие выплаты медикам, соцработникам, закупку оборудования, поддержку бизнеса, жителей области.

Исполнение расходов по национальным проектам на 2020 год обеспечено в объеме более 3,2 млрд рублей. Как отметил директор департамента Министерства финансов РФ Николай Бегчин, у Тверской области выше, чем в целом по стране, показатели исполнения по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Директор-руководитель группы региональных рейтингов Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства Елена Анисимова, комментируя исполнение бюджета Тверской области, подчеркнула позитивную ситуацию в первом полугодии по поступлению доходов в бюджет.

Пресс-служба Правительства Тверской области