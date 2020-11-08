Советы психолога: как отговорить ребенка от скутера

Почти все мальчики в детстве играют в машинки, а немного повзрослев, начинают засматриваться на «игрушки» более серьезные. Убедить малыша, что покупать очередной самосвал или трактор вы не собираетесь, бывает сложно, но возможно, а вот подростку привести убедительные аргументы против покупки, например, скутера или питбайка, зачастую просто нереально. В результате ежедневных уговоров, многие родители сдаются и приобретают своему ребенку вожделенный мопед. С этого момента у них начинается новая «головная боль» и новые переживания, связанные с выездом подростка на дорогу.

Некоторые родители проявляют большее упорство, они продолжают «держать оборону» и обращаются за профессиональной помощью. Как правило, психологи на этот случай дают сразу целый комплекс рекомендаций: переключить внимание ребенка на другое увлечение, быть в своем ответе последовательным и твердым. Важно, чтобы все взрослые в семье имели одинаковую позицию и не поддавались на многочисленные обещания и заверения подростка.

- К каждому ребенку, безусловно, нужен индивидуальный подход, - объясняет психолог Юлия Апостолова. - Кого-то убедит одно, другого что-то еще. Универсального совета быть не может. Главное, плавно подводить самого ребенка к решению ситуации, без криков и излишнего давления.

Немалую роль в переубеждении и отказе от мопеда может сыграть картина ДТП, которую ребенок увидит лично. Это может быть не только авария, произошедшая на глазах юноши, возможно, должное воздействие произведут кадры в новостной хронике. На кого-то может повлиять и яркий рассказ очевидца несчастного случая.

Вопрос покупать или не покупать ребенку мопед или питбайк очень индивидуальный, решается в каждой семье по-своему, но всем родителям необходимо помнить о той ответственности, которую они несут за своего ребенка и его действия.

Управление скутером разрешается лицам не моложе 16 лет, при наличии у них водительского удостоверения категории «М».

Если водителю - нарушителю еще нет 16 лет, его транспорт помещается на штрафстоянку, а вот в отношении родителей составляется административный материал по статье 12.7 ч. 3 «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права», это влечет наложение штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Напомним, с 1 августа в Тверской области стартовала масштабная региональная кампания, направленная на предупреждение происшествий с участием детей. Ее инициатором выступил глава региона.

«Работа уже идет, но необходимо продумать дополнительные мероприятия, направленные на профилактику происшествий с детьми. Нужно работать непосредственно с детьми, проводить с ними беседы. Предлагаю к этой работе активнее подключать представителей ГИБДД, МЧС», – подчеркнул Игорь Руденя.

В настоящее время в работу в рамках кампании включились все областные ведомства и 435 курируемых ими учреждений. Проводятся различные акции, распространяются информационные материалы, посвященные безопасности на дорогах, в быту, на воде, при обращении с огнем.

Министерство семейной и демографической политики Тверской области