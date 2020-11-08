Делегация от Тверской области принимает участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

С 10 июля на полуострове Крым в шестой раз проходит Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». В 2020 году его участниками стали творческие молодые люди из 85 регионов России. Тверскую область на форуме представляют 10 человек.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, активная жизненная позиция, инициативность – необходимое условие для реализации потенциала молодых людей Верхневолжья.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

В этом году для участников форума проходят 11 антишкол и фестиваль «Таврида-АРТ». В «Творческой антишколе новой визуальной культуры», которая завершилась 2 августа, тверской регион представляла Анна Кудрявцева – основатель и куратор центра современной культуры «Рельсы». Она представила свой проект по созданию галереи современного искусства для молодых художников и получила на его реализацию грант в размере 536 тысяч рублей.

Во второй смене творческих антишкол индустрии моды, кино и анимации от Верхневолжья участвовали Ульяна Рулева и Дмитрий Сухарев.

14 августа стартует «Творческая антишкола литературы и медиа». Верхневолжье в ней представит Мария Лебедева. С 24 августа в антишколе классической, джазовой музыки и региональных арт-резиденций примут участие студенты «Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского» Анастасия Сорочук и Серафим Гончаров.

Сейчас продолжается регистрация на участие в фестивале «Таврида-АРТ». Он состоится в начале сентября в онлайн и офлайн форматах. Участниками станут молодые деятели культуры и искусств, представители продюсерских центров, студенты, аспиранты, преподаватели профильных дисциплин, волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ.

Пресс-служба Правительства Тверской области