Фильм «Ржев» покорил зрителей Шанхайского международного кинофестиваля

Показ российской военно-исторической драмы «Ржев» на Шанхайском международном кинофестивале прошел при полном аншлаге. Об этом сообщает российское информационное агентство «Победа РФ».

Картина, снятая режиссером Игорем Копыловым, была продемонстрирована в рамках программы фестиваля пять раз. Отмечается, что билеты на все показы ленты были раскуплены задолго до начала сеансов. Китайские зрители с восторгом восприняли «Ржев» и высоко оценили уровень российского кинематографа.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

В память о Ржевской битве в Тверской области создан Ржевский мемориал Советскому солдату, в церемонии открытия которого 30 июня приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, ветераны Великой Отечественной войны.

«Это событие, которое дало большой эмоциональный прилив. Прежде всего, это гордость за нашу страну, за тверскую землю. Мемориал даст возможность на долгие годы сохранить историческую правду», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Напомним, военная драма «Ржев» основана на реальных событиях 1942 года. Сценарий картины написан по повести «Искупить кровью», созданной писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой.

Первыми 27 ноября 2019 года киноленту посмотрели ветераны Великой Отечественной войны и жители города Ржева, героически противостоявшего врагу в военные годы. 30 ноября второй премьерный показ фильма прошёл в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве. Там ленту вместе с ветеранами, жителями и гостями столицы увидели губернатор Тверской области Игорь Руденя, директор Музея Победы Александр Школьник.

«Уверен, его должен посмотреть каждый житель Тверской области и тот, кто бывает на нашей земле, – поделился впечатлениями Игорь Руденя после просмотра картины. – Очень глубокий фильм. Мы увидели, что дух русского человека нельзя сломить ни при каких обстоятельствах. Это очень хороший пример для молодежи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну. Фильм еще раз подчеркивает, что мы великая страна и великий народ».

В широкий прокат картина вышла 5 декабря прошлого года. А телепремьера состоялась 8 мая 2020 года на телеканале «Россия 1».