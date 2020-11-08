В Тверской области открываются филармония и цирк, разрешена работа кружков и студий в культурно-досуговых учреждениях

В Тверской области с 10 августа снимаются ограничения, временно установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

С 10 августа в регионе открыты филармония, цирк, кинозалы и концертные залы в культурно-досуговых учреждениях. Посещение их разрешено при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, в частности, зрительские места должны заполняться не более чем на 50%.

Кроме того, в культурно-досуговых учреждениях возобновлена работа студий, кружков и народных коллективов.

Ранее в Тверской области поэтапно были сняты временные ограничения на работу объектов торговли, общественного питания, потребительского рынка, сферы услуг, гостиниц и других объектов туристической сферы, стоматологических и частных медицинских клиник. Возобновлены проведение автобусных экскурсий, посещение музеев, поисковая деятельность, Открыты образовательные организации, детские загородные лагеря, кинотеатры и театры. Все эти объекты продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Пресс-служба Правительства Тверской области